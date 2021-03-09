Турецком беспилотнику Bayraktar TB-2 удалось поразить морскую цель с рекордного расстояния. Это произошло в ходе военных учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях.

Об этом заявили в Министерстве национальной обороны. Там подчеркнули, что говорится о "максимальном расстояние, из когда-либо ранее достигнутых".

Важно ВСУ в 2021 году могут получить украинский аналог легендарного Bayraktar

Стрельбы во время учений Mavi Vatan-2021 прошли успешно. Беспилотник Bayraktar TB-2 поразил надводную цель в Восточном Средиземноморье с высокой точностью.

Рекордный выстрел турецкого беспилотника: смотрите видео​

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu. pic.twitter.com/6zXqBKCtxO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021

Заметим, что при этом также использовали ракету турецкой разработки MAM-L с лазерным наведением. Видео появилось на официальном твиттере Минобороны страны.

Что следует знать о Bayraktar TB-2

Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его эксплуатируют в течение 6 лет.

Интересно, что с турецкого языка Bayraktar TB2 переводится как "знаменосец".

Дрон уже успел показать себя в боях, в частности – в Нагорном Карабахе.

Такие беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Вместе с высокоточным ракетным вооружением они способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.

Bayraktar TB-2 в ВСУ: коротко

Беспилотники Bayraktar TB-2 есть на вооружении ВСУ. О закупке 6 таких аппаратов Украине и Турция договорились еще в 2018 году. Соответствующее соглашение стороны подписали уже в январе 2019 года.

Кроме этого, осенью 2020 генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявил, что Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников Bayraktar TB2.