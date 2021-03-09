Беспилотник, который есть на вооружении в ВСУ, поразил цель с рекордного расстояния: видео
Турецком беспилотнику Bayraktar TB-2 удалось поразить морскую цель с рекордного расстояния. Это произошло в ходе военных учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях.
Источник:Daily Sabah
Об этом заявили в Министерстве национальной обороны. Там подчеркнули, что говорится о "максимальном расстояние, из когда-либо ранее достигнутых".
Важно ВСУ в 2021 году могут получить украинский аналог легендарного Bayraktar
Стрельбы во время учений Mavi Vatan-2021 прошли успешно. Беспилотник Bayraktar TB-2 поразил надводную цель в Восточном Средиземноморье с высокой точностью.
Рекордный выстрел турецкого беспилотника: смотрите видео
Заметим, что при этом также использовали ракету турецкой разработки MAM-L с лазерным наведением. Видео появилось на официальном твиттере Минобороны страны.
Что следует знать о Bayraktar TB-2
- Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его эксплуатируют в течение 6 лет.
- Интересно, что с турецкого языка Bayraktar TB2 переводится как "знаменосец".
- Дрон уже успел показать себя в боях, в частности – в Нагорном Карабахе.
- Такие беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
- Вместе с высокоточным ракетным вооружением они способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.
Bayraktar TB-2 в ВСУ: коротко
Беспилотники Bayraktar TB-2 есть на вооружении ВСУ. О закупке 6 таких аппаратов Украине и Турция договорились еще в 2018 году. Соответствующее соглашение стороны подписали уже в январе 2019 года.
Кроме этого, осенью 2020 генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявил, что Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников Bayraktar TB2.
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