Ударный беспилотник с украинским двигателем испытали в Турции: видео
Беспилотник нового поколения Аkıncı, разработанный в Турции, успешно прошел очередные испытания. Двигатель для него изготовили в Украине.
Источник:твитер компании Baykar Defence
Стоит заметить, что тестирование проводились в марте 2021 года – проверяли идентификацию системы беспилотника.
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"Каждый успешно пройденный тест на шаг приближает Akıncı к выполнению его задач", – отметили в твиттере компании-производителя Baykar Defence.
Испытания Akıncı в Турции: видео Türkiye'de Son Durum Haberleri
Отметим, что Akıncı оборудован украинскими двигателями АI-450С. Они должны обеспечить беспилотнику полет на высоте более 12 километров.
Размах крыла дрона достигает 20 метров, а заявленная разработчиками продолжительность полета – до 24 часов. Расчетное боевая нагрузка – более тонны.
О сотрудничестве Украины с Турцией
- Akıncı – один из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспортом" и турецким предприятием Baykar Defence.
- В октябре 2020 года Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве.
- В соглашении говорилось, в частности, о строительстве боевых кораблей, беспилотников и турбинных двигателей.
- Страны договорились об обмене технологиями при совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.
- В 2021 году Украина намерена приобрести не менее 5 турецких комплексов Bayraktar TB2.
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