Беспилотник нового поколения Аkıncı, разработанный в Турции, успешно прошел очередные испытания. Двигатель для него изготовили в Украине.

Стоит заметить, что тестирование проводились в марте 2021 года – проверяли идентификацию системы беспилотника.

Интересно Революционная разработка: в США представили беспилотник, который способен разбивать окна

"Каждый успешно пройденный тест на шаг приближает Akıncı к выполнению его задач", – отметили в твиттере компании-производителя Baykar Defence.

Испытания Akıncı в Турции: видео Türkiye'de Son Durum Haberleri​

Отметим, что Akıncı оборудован украинскими двигателями АI-450С. Они должны обеспечить беспилотнику полет на высоте более 12 километров.

Размах крыла дрона достигает 20 метров, а заявленная разработчиками продолжительность полета – до 24 часов. Расчетное боевая нагрузка – более тонны.

О сотрудничестве Украины с Турцией