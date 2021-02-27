Государственное предприятие "Антонов" намерено разработать отечественный тяжелый стратегический ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс. Главная идея заключается в создании инновационного продукта внутри страны.

Возможность воплощения замысла обсудили в рамках совещания при участии представителей Государственного концерна "Укроборонпром", Министерства обороны Украины и около 20 промышленных предприятий авиационной отрасли Украины.

Не пропустите Украинцы представят в ОАЭ бронированную платформу "Шторм": мощное видео

Что обсуждали

Участники инициативы обсудили будущее сотрудничество в направлении создания конкурентоспособного ударно-разведывательного БАК непосредственно силами авиационной промышленности Украины. Отмечают, что в настоящее время БПЛА такого класса в мире выпускают лишь несколько стран, в частности США, Израиль, Турция, Китай.

Кроме того, ГП "Антонов" и ГП "Ивченко-Прогресс" презентовали концепцию собственного видения платформы будущего БПЛА. В свою очередь предприятия авиационной промышленности заявили о готовности принять участие в разработке комплекса, а именно – заняться оснащением БАК бортовым радиоэлектронным оборудованием, системами разведки, ударными функциями и наземной станцией управления.

По результатам обсуждения участники совещания решили поддержать инициативу о создании указанного БАК усилиями отечественных производителей авиационной техники и сформировать предложения по схеме кооперации для реализации этой программы,

– говорится в сообщении.

Добавим, вскоре разработчики выполнят эскизный проект (за счет предприятий-кооперантов) и представят его Министерству обороны Украины, а также другим потенциальным заказчикам.