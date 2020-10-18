Исследователи из Корнельского университета в США разработали наушники, которые способны считывать и фиксировать выражение лица. C-Face "сканируют" контуры глаз, бровей и щек, а система переводит считанные эмоции человека в виртуальные эмодзи или беззвучные речевые команды.

Как это работает?

Устройство оснащено RGB-камерами: они размещены под ушами для того, чтобы записывать изменения в мимике. Полученные данные реконструируются в двухмерные изображения и подвергаются анализу. Отмечается, что система позволяет абсолютно точно распознать 42 наиболее распространенные эмоции от нейтрального выражения лица к разъяренному, рассказывает Cornell Chronicle.

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Фото: Cornell Chronicel

Исследователи отмечают, что контуры лица являются очень информативными в аспекте мимики: когда мы делаем определенное выражение лица наши мышцы растягиваются и сжимаются, а это влияет на напряжение соседних мышц лица. Этот эффект приводит к изменению контуров щек относительно расположения ушей.

Более того, инновационное устройство сможет выполнять функцию распознавания выражения лица даже тогда, когда человек находится в защитной маске. Правда, разработка имеет некоторый недостаток – ограниченность заряда аккумулятора. В дальнейшем команда разработчиков намерена улучшить энергоэффективность наушников.

Какие возможности предоставляют C-Face?

С помощью наушников можно управлять мимикой своего аватара в социальных сетях. Кроме того, C-Face могут самостоятельно подбирать музыкальный плей-лист, руководствуясь настроением пользователя.

Возможность управлять устройствами с помощью мимики может быть полезной для работы, например, в библиотеках или иных общественных рабочих местах, где люди не хотят мешать другим, говоря вслух. Перевод выражений лица в смайлики может помочь тем, кто сотрудничает в виртуальной реальности, общаться более легко и непринужденно, – считает профессор информатики и соавтор статьи C-Face Франсуа Гимбретьер.