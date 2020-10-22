В Европе после длительной задержки запустили Facebook Dating. Это прямой конкурент социальной сети Tinder и других приложений для знакомств. Сервис намеревались представить еще в феврале ко Дню влюбленных.

Служба знакомств предлагает европейцам те же функции, что и в США, где сервис начал работать еще в сентябре прошлого года. Представители корпорации Facebook подчеркнули, что авторы программы руководствовались принципами защиты безопасности и конфиденциальности пользователей их продукта, пишет The Verge.

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Приложение заработало одновременно в 32 странах Европы. Украина в этот список не вошла. Примечательно, что с сентября вообщем зафиксировано более 1,5 миллиарда парных совпадений пользователей Facebook Dating.

Как это работает?

Dating использует профиль в Facebook для поиска потенциальных совпадений. Социальная сеть предлагает связать людей в соответствии с их предпочтениями, интересами, активностью, группами и событиями.

Хотя услуга все еще отображается только как вкладка в мобильном приложении Facebook, она глубоко интегрирована в остальные продукты социального гиганта. Ваш профиль может "подтягивать" истории и фотографии Instagram, вы можете инициировать видеозвонки в Messenger, а функция "Secret Crush" осуществляет поиск возможных совпадений как среди ваших подписчиков в Instagram, так и среди друзей на Facebook.

Сейчас Facebook Dating доступен в более чем 50 странах, таких как: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Словения, Словакия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Испания, Швейцария и Великобритания.