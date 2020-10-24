Разработчики приложения Snapchat добавили к своей линейке визуального поиска функцию сканирования продуктов и вина. Пользователи смогут узнать состав продуктов, их качество, а также – рейтинг вин и совместимость с пищей.

Функции Nutrition Scanner похожи на те, которые вы можете найти в автономных приложениях для еды и вина. Сканер работает на базе программ Yuka и Vivino. Он может проанализировать до 1 млн пищевых продуктов и 12 млн видов вина, пишет Engadget.

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Фото: Snap

Как это работает?

Пользователю приложения нужно навести камеру на штрих-код, и Snapchat расскажет о составе продукта, дате изготовления, а также проанализирует, насколько он полезен для здоровья. Так же сканер работает и с вином: приложение покажет цену, рейтинг, вкусовые качества и гастрономическую совместимость.

Фото: Snap

Добавим, Snapchat уже несколько лет разрабатывает функции поиска на основе камер. Кроме нового сканера пищи и вина, разработчики предлагают использовать камеру для выявления растений и пород собак, решения математических уравнений и поиска музыки. Разработчики стремятся сделать камеру более полезной, а в будущем построить вокруг нее платформу дополненной реальности.