Подробности рассказал временно исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ – генерал-лейтенант Аркадий Вашутин. 12 мая он выступил на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

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Создание нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления состоится в рамках второго этапа развития Воздушных Сил в Украине.

К 2030 году планируют открыть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту создания такого воздушного судна на базе Ан-178.

По предварительной информации, украинские военные намерены принять самолет на вооружение в рамках третьего этапа, то есть еще до 2035 года.

Выступление Вашутина на форуме "Украина 30": смотрите видео

Как сообщает авиационное издание "Крылья", о начале работ над проектированием нового самолета дальнего радиолокационного действия впервые заговорили еще в 2016 году.

Будівництво Ан-178 для ЗСУ