Подробности рассказал временно исполняющий обязанности командующего Воздушных сил ВСУ – генерал-лейтенант Аркадий Вашутин. 12 мая он выступил на форуме "Украина 30. Безопасность страны".
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Создание нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления состоится в рамках второго этапа развития Воздушных Сил в Украине.
К 2030 году планируют открыть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту создания такого воздушного судна на базе Ан-178.
По предварительной информации, украинские военные намерены принять самолет на вооружение в рамках третьего этапа, то есть еще до 2035 года.
Выступление Вашутина на форуме "Украина 30": смотрите видео
Как сообщает авиационное издание "Крылья", о начале работ над проектированием нового самолета дальнего радиолокационного действия впервые заговорили еще в 2016 году.
Будівництво Ан-178 для ЗСУ
- В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заказывает у "Антонова" 3 самолета Ан-178 для армии. Такой контракт заключили впервые за годы независимости.
- Впоследствии государственное предприятие получило кредит на 4 года для создания новых самолетов. Говорится о 3 миллиардах гривен, их предоставил "Укрэксимбанк".
- В марте 2021 года компания продемонстрировала, на каком этапе находится строительство. Там заверили, что оно идет согласно всем согласованным графикам.