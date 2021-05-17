Подробиці розповів тимчасово виконуючий обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ – генерал-лейтенант Аркадій Вашутін. 12 травня він виступив на форумі "Україна 30. Безпека країни".

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Створення нового літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління відбудеться у рамках другого етапу розвитку Повітряних Сил в Україні.

До 2030 року планують відкрити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за проєктом створення такого повітряного судна на базі Ан-178.

За попередньою інформацією, українські військові мають намір прийняти літак на озброєння у рамках третього етапу, тобто ще до 2035 року.

Виступ Вашутіна на форумі "Україна 30" : дивіться відео

Як повідомляє авіаційне видання "Крила", про початок робіт над проєктуванням нового літака дальньої радіолокаційної дії вперше заговорили ще у 2016 році.

Будівництво Ан-178 для ЗСУ