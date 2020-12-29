Минобороны и госпредприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве при участии президента Владимира Зеленского. Он предусматривает строительство 3 новых самолетов Ан-178 для нужд ВСУ. Это произошло впервые за 29 лет независимости.

Стороны подписали соответствующий контракт на закупку Ан-178. Глава государства подчеркнул, что в будущем такие заказы должны осуществляться все чаще. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Украина заказывает у "Антонова" три новых самолета для армии / Фото пресс-служба Офиса Президента

Почему это важно?

Речь идет о разработке и строительстве трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для ВСУ. Их намерены использовать для транспортировки грузов, доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники. Показательно, что самолеты построят украинские граждане, из деталей украинского производства, для украинских нужд.

Украина заказывает у "Антонова" три новых самолета для армии / Фото пресс-служба Офиса Президента

Президент подчеркнул, что многие международные партнеры проявляют большое любопытство к этим самолетам, в частности к военно-транспортным образцам. Однако, они всегда интересуются, приняты эти самолеты на вооружение в Украине. Поэтому сотрудничество является чрезвычайно важным, так как оно укрепит обороноспособность Украины, а также будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций.

Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам,

– подытожил Владимир Зеленский.

Вскоре руководство ГП "Антонов" должно представить полноценный комплексный план по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

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Добавим, по словам Владимира Зеленского, в 2021 году правительство рассмотрит возможность создания украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". Кроме того, речь идет о разработке Государственной научно-технической программы по развитию авиапромышленности на 2021-2030.