Баллистический шлем испытали в украинской аккредитованной лаборатории. Это – разработка отечественной компании UaRms.

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При дизайне шлемов за основу взяли 2 модели – пехотный шлем ACH MICH 2000 и Ops-Core high cut. Их сегодня активно используют ведущие армии стран-членов НАТО.



Что известно об украинском шлеме TOR-D / Инфографика "АрмияInform"

Новый стандарт предусматривает проверку шлемов на:

устойчивость к воздействию различных условий эксплуатации (как очень низких, так и очень высоких температур)

стойкость к открытому пламени;

прочность содержащей системы во время статического и динамического нагружения;

стабилизацию шлема на голове пользователя при выполнении боевых задач и тому подобное.

Заметим, что шлемы TOR-D по уровню баллистической защиты соответствуют стандартам НАТО. Они удобны в применении и надежны в использовании.

Обратите внимание! TOR-D – это облегченная версия шлема ТОR. В нем есть специальные боковые вырезы, которые создают дополнительные возможности для работы с наушниками и радиогарнитурой.

Проверка в США

Ранее они также успешно прошли испытания в США. Там, в частности, проверили энергию воздействия на голову бойца после попадания в шлем 9-миллиметровой пистолетной пули Luger.

При разрешенных до 400 G (единиц измерения) максимальный показатель достигал 216,9 G. Это означает отсутствие контузии у бойца и возможность дальше выполнять боевой задачи.