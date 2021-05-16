Баллистический шлем испытали в украинской аккредитованной лаборатории. Это – разработка отечественной компании UaRms.
Важно ВСУ передали украинский беспилотник "Лелека": будет серийное производство
При дизайне шлемов за основу взяли 2 модели – пехотный шлем ACH MICH 2000 и Ops-Core high cut. Их сегодня активно используют ведущие армии стран-членов НАТО.
Что известно об украинском шлеме TOR-D / Инфографика "АрмияInform"
Новый стандарт предусматривает проверку шлемов на:
- устойчивость к воздействию различных условий эксплуатации (как очень низких, так и очень высоких температур)
- стойкость к открытому пламени;
- прочность содержащей системы во время статического и динамического нагружения;
- стабилизацию шлема на голове пользователя при выполнении боевых задач и тому подобное.
Заметим, что шлемы TOR-D по уровню баллистической защиты соответствуют стандартам НАТО. Они удобны в применении и надежны в использовании.
Проверка в США
Ранее они также успешно прошли испытания в США. Там, в частности, проверили энергию воздействия на голову бойца после попадания в шлем 9-миллиметровой пистолетной пули Luger.
При разрешенных до 400 G (единиц измерения) максимальный показатель достигал 216,9 G. Это означает отсутствие контузии у бойца и возможность дальше выполнять боевой задачи.