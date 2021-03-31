"Антонов" строит самолеты Ан-178 для ВСУ: компания показала производство
В предприятии "Антонов" показали, как строят самолеты Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Там заверили, что придерживаются всех установленных графиков.
Источник:"Антонов"
В настоящее время проводится стапельное сборки фюзеляжа первого из 3 транспортных самолетов Ан-178. Этот этап продлится до 31 мая.
Ранее "Антонов" предложил помощь застрявшим в Суэцком канале судам
Как проходит строительство
В агрегатных цехах "Антонова" строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем. А также детали, необходимые для окончательной сборки планера первого Ан-178.
Украинское предприятие строит новые самолеты / Фото с твиттера Antonov Company
"Антонов" работает над заказом для Минобороны / Фото с твиттера Antonov Company
И.о гендиректора предприятия Сергей Бычков сообщил, что также уже приступили к изготовлению деталей и агрегатов для второго и третьего самолетов.
Заключаются договоры на поставку материалов, покупных комплектующих изделий,
– отметил он.
Глава "Антонова" пояснил, что говорится о сотрудничестве как с украинскими поставщиками, так и с зарубежными.
"Мы делаем все возможное, чтобы выполнить государственный заказ качественно и в срок. Это наша приоритетная цель", – подытожил он.
Поделиться новостью