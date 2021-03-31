В предприятии "Антонов" показали, как строят самолеты Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Там заверили, что придерживаются всех установленных графиков.

В настоящее время проводится стапельное сборки фюзеляжа первого из 3 транспортных самолетов Ан-178. Этот этап продлится до 31 мая.

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Как проходит строительство

В агрегатных цехах "Антонова" строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем. А также детали, необходимые для окончательной сборки планера первого Ан-178.



Украинское предприятие строит новые самолеты / Фото с твиттера Antonov Company



"Антонов" работает над заказом для Минобороны / Фото с твиттера Antonov Company

И.о гендиректора предприятия Сергей Бычков сообщил, что также уже приступили к изготовлению деталей и агрегатов для второго и третьего самолетов.

Заключаются договоры на поставку материалов, покупных комплектующих изделий,

– отметил он.

Глава "Антонова" пояснил, что говорится о сотрудничестве как с украинскими поставщиками, так и с зарубежными.

"Мы делаем все возможное, чтобы выполнить государственный заказ качественно и в срок. Это наша приоритетная цель", – подытожил он.