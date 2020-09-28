Выступая на бизнес-саммите, организованном The Economic Times, Билл Гейтс заявил, что целый год не ездил на работу. Бизнесмен подчеркнул, что культура работы дома (WFH) во время пандемии COVID-19 сработала очень хорошо.

Я надеюсь, что этот опыт продолжиться даже после окончания пандемии. Мы должны переосмыслить тот процент времени, который проводим в офисах: 20, 30, 50 процентов. Многие компании ожидают, что их сотрудники будут проводить в офисах значительно меньше 50 процентов своего времени, и, возможно, остальные компании пойдут нормальным путем. Честно говоря, я успел сделать гораздо больше. Это было открытие для меня, – отметил Билл Гейтс.

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Бизнесмен добавляет, что WFH имеет свои недостатки: даже США, несмотря на многочисленные научные исследования, "провалились", готовясь к пандемии, и сейчас столкнулись с невероятным вредом. Остается надеятся, что мы изучим уроки прошлого и в следующий раз будем подготовлены, пишет scoopwhoop.

Various parts of the world have been under strict lockdowns following the #COVID19 outbreak, forcing organisations to let their employees work from home.https://t.co/QmskfI5ca6 — Hindustan Times (@htTweets) September 24, 2020

Напомним, ранее Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии: в лучшем случае человечество справится с COVID-19 к 2022 году. Хотя в США эпидемия может закончиться раньше — летом следующего года.