Как не потерять деньги из-за COVID-19: важные советы миллиардера Баффета
Последствия пандемии коронавируса почувствовали все, в том числе – легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет. Несмотря на это, за второй квартал прибыль его холдинговой компании Berkshire Hathaway выросла аж на 87%.
Инвестиционный гуру поделился важными советами относительно денег в эпоху коронавируса COVID 19, пишет MoneyWise.
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Будьте всегда готовы к худшему
Недаром Баффета называют "оракулом". Еще в 2019 году он предупреждал о том, что мир ожидает "мегакатастрофа". А во время интервью в марте 2020-го миллиардер сказал, что всегда чувствовал – может произойти пандемия.
Тогда инвестор отметил, что его компания, которая занимается страховым бизнесом (она владеет Geico и другими страховщиками), понесет огромные убытки. Однако совсем скоро оправится и будет снова готова к бизнесу.
Не накапливайте долги на кредитках
Поскольку во время пандемии освобождения людей стремительно росли, многие американцы были вынуждены накапливать долги на кредитных картах.
Миллиардер подчеркнул, что пользование кредитками за финансовых трудностей – это одно. Однако не стоит использовать их как копилку, которую нужно полностью опустошить.
Баффет советует не накапливать много долгов / Фото Pinterest
Во время онлайн-собрания акционеров Баффет рассказал о подруге, которая неожиданно получила немало денег. Она советовалась с ним, как их потратить. В то же время имела задолженность на кредитке – под 18%.
"Если бы я задолжал денег под 18%, то первое, что сделал бы с любыми доходами – выплатил бы долг. Нельзя прожить жизнь, занимая деньги под такие ставки и быть в выигрыше", – ответил миллиардер.
Будьте осторожны с акциями
Коронавирусная кризис нанес огромный ущерб различным сферам – например, авиаперевозок, розничной торговли, ресторанного бизнеса и индустрии развлечений.
Авиабизнес – я могу ошибаться, и надеюсь, что ошибаюсь – сильно изменился. Людям рекомендуют не летать,
– так Баффет объяснил акционерам, почему Berkshire продает все свои акции авиакомпаний.
Одной из авиакомпаний, с которой "попрощались" в Berkshire была Delta Air Lines. Стоимость акций этого перевозчика от начала 2020 года упала почти вдвое.
Придерживайтесь долгосрочного плана
Баффет уверен, что американская экономика оправится от кризиса, вызванного COVID-19. По его словам, страна раньше не сталкивалась ни с чем подобным, однако были и проблемы значительно хуже.
Следует разработать детальный финансовый план / Фото Unsplash
Миллиардер подчеркнул: никто не может быть уверен, что будет дальше. Поэтому инвесторы должны готовиться к потенциально длительному восстановлению. Поэтому стоит держать акции в долгосрочной перспективе.
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