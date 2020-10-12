Последствия пандемии коронавируса почувствовали все, в том числе – легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет. Несмотря на это, за второй квартал прибыль его холдинговой компании Berkshire Hathaway выросла аж на 87%.

Инвестиционный гуру поделился важными советами относительно денег в эпоху коронавируса COVID 19, пишет MoneyWise.

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Будьте всегда готовы к худшему

Недаром Баффета называют "оракулом". Еще в 2019 году он предупреждал о том, что мир ожидает "мегакатастрофа". А во время интервью в марте 2020-го миллиардер сказал, что всегда чувствовал – может произойти пандемия.

Тогда инвестор отметил, что его компания, которая занимается страховым бизнесом (она владеет Geico и другими страховщиками), понесет огромные убытки. Однако совсем скоро оправится и будет снова готова к бизнесу.

Как воспользоваться советом. Можно быть готовым ко всему, застраховав свою жизнь. Это обеспечит финансовую защиту вашим ближайшим родственникам.

Не накапливайте долги на кредитках

Поскольку во время пандемии освобождения людей стремительно росли, многие американцы были вынуждены накапливать долги на кредитных картах.

Миллиардер подчеркнул, что пользование кредитками за финансовых трудностей – это одно. Однако не стоит использовать их как копилку, которую нужно полностью опустошить.



Баффет советует не накапливать много долгов / Фото Pinterest

Во время онлайн-собрания акционеров Баффет рассказал о подруге, которая неожиданно получила немало денег. Она советовалась с ним, как их потратить. В то же время имела задолженность на кредитке – под 18%.

"Если бы я задолжал денег под 18%, то первое, что сделал бы с любыми доходами – выплатил бы долг. Нельзя прожить жизнь, занимая деньги под такие ставки и быть в выигрыше", – ответил миллиардер.

Как воспользоваться советом. Когда задолженность по кредитной карте становится непосильной, стоит попробовать консолидировать долг по более низкой процентной ставке.

Будьте осторожны с акциями

Коронавирусная кризис нанес огромный ущерб различным сферам – например, авиаперевозок, розничной торговли, ресторанного бизнеса и индустрии развлечений.

Авиабизнес – я могу ошибаться, и надеюсь, что ошибаюсь – сильно изменился. Людям рекомендуют не летать,

– так Баффет объяснил акционерам, почему Berkshire продает все свои акции авиакомпаний.

Одной из авиакомпаний, с которой "попрощались" в Berkshire была Delta Air Lines. Стоимость акций этого перевозчика от начала 2020 года упала почти вдвое.

Как воспользоваться советом. Инвесторы всегда получат награду за осознанный выбор. Даже в условиях COVID-19 фондовый рынок предлагает хорошие возможности для получения прибыли.

Придерживайтесь долгосрочного плана

Баффет уверен, что американская экономика оправится от кризиса, вызванного COVID-19. По его словам, страна раньше не сталкивалась ни с чем подобным, однако были и проблемы значительно хуже.



Следует разработать детальный финансовый план / Фото Unsplash

Миллиардер подчеркнул: никто не может быть уверен, что будет дальше. Поэтому инвесторы должны готовиться к потенциально длительному восстановлению. Поэтому стоит держать акции в долгосрочной перспективе.

Как воспользоваться советом. Сосредоточиться на инвестициях поможет долгосрочное финансовое планирование. Если вы не уверены в собственных силах, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов.