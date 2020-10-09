Джефф Безос основал книжный и онлайн-магазин Amazon в своем гараже в 1994 году. Сегодня рыночная капитализация Amazon превышает 1,5 триллиона долларов, а Безос – самый богатый человек в мире с состоянием в более 200 миллиардов долларов.

На пути к успеху Безос узнал о том, что нужно, чтобы преуспеть в бизнесе. Вот некоторые из его главных советов, пишет СNBC.

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Быть миссионером

Джефф Безос убежден, что на самом деле побеждают люди, которые неравнодушны к своему делу.

У вас должна быть страсть к арене, которую вы собираетесь развивать и которую хотите завоевать, потому что в противном случае вы будете конкурировать с теми, кто действительно любит это, и они собираются создавать более качественные продукты и услуги, – отметил Безос.

Миллиардер добавляет, что миссионеры – всегда побеждают. Наемники просто пытаются заработать деньги. Парадоксально, но в конечном итоге миссионеры всегда зарабатывают больше.

Рискуйте и научитесь принимать неудачи

Чтобы добиться успеха в бизнесе, вы должны быть готовы рисковать и, следовательно, терпеть неудачу.

Если у вас возникла бизнес-идея и она не подразумевает никаких рисков, вероятно, кто-то уже реализовал ее до вас. Итак, у вас должно быть что-то, что может не сработать, и вы должны принять, что ваш бизнес во многом является экспериментом, и он может потерпеть неудачу. И это нормально, – убежден предприниматель.

Безос известен своими смелыми шагами. Например, скептики сомневались, что клиенты будут платить 79 долларов в год за Amazon Prime, когда он был запущен в 2005 году. Примечательно, что по состоянию на апрель 2018 года у сервиса было 100 миллионов подписчиков по всему миру.

Предприниматель тоже допускал ошибки и терпел неудачи: ресторан Amazon Restaurants, который закрылся 24 июня, а также – недавний отказ от всплывающих киосков Amazon. Тем не менее Безос продолжает рисковать. Он убежден, что размер рисков и неудач должен расти вместе с компанией.

Нам нужны крупные неудачи, если мы собираемся сдвинуть дело с мертвой точки – неудачи на миллиард долларов.

Меняйте мнение и будьте гибкими

В ходе общения с самыми влиятельными умами мира Безос узнал, что люди, которые обычно понимают все правильно, – это те, кто больше всех слушает и часто меняет свое мнение.

Я обнаружил, что люди, которые правы, меняют свое мнение, даже не получив новых данных. У них есть тот же набор данных, что и в начале, но они все время повторно анализируют вещи, приходят к новому выводу, а затем меняют свое мнение, – говорит Безос.

Отметим, с Джеффом Безосом согласен и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио:

Величайшая трагедия человечества состоит в том, что люди напрасно придерживаются неправильных мнений, которые мешают принимать правильные решения, – сказал Далио.