Компания Tesla, гендирекором которой является Маск, открыла в США новую станцию ​​Supercharger для подзарядки электрических авто. Она стала крупнейшей в мире, ведь имеет 56 колонок для заправки.

Предыдущий рекорд принадлежал нескольким станциям в Китае – там одновременно могли заряжаться до 50 авто, сообщает Electrek.

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Новая Supercharger расположена в городе Файрбо, штат Калифорния. Стоит заметить, что она только в 6 раз больше среднестатистического станцию ​​подзарядки Tesla.

Интересно! Недавно Tesla объявила, что разместила свой 20-тысячное зарядное устройство в сети Supercharger.

Компания подобрала удачную локацию между Лос-Анджелесом и заливом Сан-Франциско – крупнейшими рынками Tesla в мире. Поблизости есть много ТРЦ и ресторанов, поэтому можно пойти за покупками или отдохнуть, пока авто заряжается.

56 V3 Superchargers confirmed!! Club Member Teresa K. With the hot scoop! Thank you @elonmusk and the @tesla supercharger team for working so hard to accelerate the transition and building out this amazing network for us! ️ pic.twitter.com/HkcccK8ZjM — Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

Another one. pic.twitter.com/TRQwLzaeQd — Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

Кроме этого, Tesla также установила специальные навесы, которые затеняют автомобиль и защищают его от солнечного перегрева во время зарядки.

О Tesla Superchargers