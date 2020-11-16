Новый рекорд: Tesla открыла крупнейшую в мире зарядную станцию Supercharger – фото
Компания Tesla, гендирекором которой является Маск, открыла в США новую станцию Supercharger для подзарядки электрических авто. Она стала крупнейшей в мире, ведь имеет 56 колонок для заправки.
Предыдущий рекорд принадлежал нескольким станциям в Китае – там одновременно могли заряжаться до 50 авто, сообщает Electrek.
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Новая Supercharger расположена в городе Файрбо, штат Калифорния. Стоит заметить, что она только в 6 раз больше среднестатистического станцию подзарядки Tesla.
Кроме этого, Tesla также установила специальные навесы, которые затеняют автомобиль и защищают его от солнечного перегрева во время зарядки.
О Tesla Superchargers
- Это сеть станций, построенных компанией Tesla для сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электромобилей.
- Такие станции построили вдоль основных магистралей, рядом с заведениями общественного питания и магазинами.
- Tesla Supercharger могут появиться и в Украине. Однако не стоит ожидать, что это произойдет раньше чем в 2022 году.
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