Чуда не произошло: Tesla Supercharger не будет в Украине до 2022 года
Несмотря на заявления Илона Маска, зарядные станции Tesla Supercharger в Украине – все еще только в планах компании. Точные сроки их строительства пока неизвестны, однако не стоит ожидать этого раньше чем в 2022 году.
Такую информацию озвучила експерт транспортных инноваций в Офисе реформ при Мининфраструктуры Марина Китина, пишет Autogeek.
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"Как бы прискорбно не было это признавать, но в частной переписке сотрудник Tesla сообщил нам, что компания не планирует строить в Украине Tesla Supercharger до 2022 года. Хотя и были намерения сделать это значительно раньше", – пояснила она.
Что ранее заявлял Маск
В 2018 году Маск сообщил о расширении сети зарядных станций Tesla Supercharger. Тогда он заявил, что уже через год можно будет заряжать электромобили по всей Европе, в частности – "от Ирландии до Киева".
Отметим, что на карте, которую Маск прикрепил к другому сообщению, в Украине было отмечено 2 заправки на трассе Киев – Львов.
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