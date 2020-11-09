Tesla Model 3 стал первым электромобилем, официально утвержденным в качестве такси в Нью-Йорке.

В октябре 2019 года Комиссия по такси и лимузинам города Нью-Йорка (TLC), которая контролирует городской парк "желтых" авто, одобрила Tesla Model 3 в качестве первого электромобиля, имеющего право стать такси в Нью-Йорке, сообщает electrec.

Интересно: Tesla торгують рецептами, а не стравами, – глава Toyota різко висловився про компанію Маска

Это дало толчок к электрификации культового парка из более чем 13 000 такси в городе.

Tesla Model 3 NYC на улице Нью-Йорка / Фото electrec.co

Отметим, автомобили Илона Маска становятся особенно популярными в Европе среди служб такси, в том числе и на таких рынках как Нидерланды: более 100 автомобилей Tesla эксплуатируются в Амстердаме с начала 2014 года.

В Северной Америке электромобили не столь популярны для использования в качестве такси, но и там наверстывают упущенное. Сейчас все больше таксистов и компаний выбирают Model S, так как экономика играет не последнюю роль.

Напомним, в прошлом году компания Columbus Yellow Cab объявила о покупке 10 автомобилей Tesla Model 3, чтобы ускорить электрификацию своего парка из 170 такси. Кроме этого, парк из 40 автомобилей Tesla Model 3 в Мэдисоне стал первой полностью электрической службой такси в США.