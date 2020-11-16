Новий рекорд: Tesla відкрила найбільшу у світі зарядну станцію Supercharger – фото
Компанія Tesla, гендирекором якої є Ілон Маск, відкрила у США нову станцію Supercharger для підзарядки електричних авто. Вона стала найбільшою у світі, адже має 56 колонок для заправки.
Попередній рекорд належав кільком станціям у Китаї – там водночас могли заряджатися до 50 авто, повідомляє Electrek.
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Нова Supercharger розташована у місті Файрбо, що в штаті Каліфорнія. Варто зауважити, що вона аж у 6 разів більша за середньостатистичну станцію підзарядки Tesla.
Крім цього, Tesla також встановила спеціальні навіси, які затіняють автомобіль та захищають його від сонячного перегріву під час зарядки.
Про Tesla Superchargers
- Це мережа станцій, побудованих компанією Tesla для надшвидкого заряджання акумуляторних батарей електромобілів.
- Такі станції спорудили вздовж основних магістралей, поруч з закладами громадського харчування та магазинами.
- Tesla Supercharger можуть з'явитися і в Україні. Проте не варто очікувати, що це станеться раніше ніж у 2022 році.
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