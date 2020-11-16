Компанія Tesla, гендирекором якої є Ілон Маск, відкрила у США нову станцію Supercharger для підзарядки електричних авто. Вона стала найбільшою у світі, адже має 56 колонок для заправки.

Попередній рекорд належав кільком станціям у Китаї – там водночас могли заряджатися до 50 авто, повідомляє Electrek.

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Нова Supercharger розташована у місті Файрбо, що в штаті Каліфорнія. Варто зауважити, що вона аж у 6 разів більша за середньостатистичну станцію підзарядки Tesla.

Цікаво! Нещодавно Tesla оголосила, що розмістила свій 20-тисячний зарядний пристрій у мережі Supercharger.

Компанія підібрала вдалу локацію між Лос-Анджелесом та затокою Сан-Франциско – найбільшими ринками Tesla у світі. Поблизу є чимало ТРЦ та ресторанів, тож можна піти за покупками чи відпочити, поки авто заряджається.

56 V3 Superchargers confirmed!! Club Member Teresa K. With the hot scoop! Thank you @elonmusk and the @tesla supercharger team for working so hard to accelerate the transition and building out this amazing network for us! ️ pic.twitter.com/HkcccK8ZjM — Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

Another one. pic.twitter.com/TRQwLzaeQd — Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020

Крім цього, Tesla також встановила спеціальні навіси, які затіняють автомобіль та захищають його від сонячного перегріву під час зарядки.

Про Tesla Superchargers