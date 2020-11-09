Автомобіль Tesla став першим електричним таксі в Нью-Йорку
Tesla Model 3 став першим електромобілем, офіційно затвердженим як таксі в Нью-Йорку.
У жовтні 2019 року Комісія з таксі та лімузинів міста Нью-Йорка (TLC), яка контролює міський парк "жовтих" авто, схвалила Tesla Model 3 як перший електрокар, що має право стати таксі в Нью-Йорку, повідомляє electrec.
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Це дало поштовх до електрифікації культового парку з більш ніж 13 000 таксі в місті.
Tesla Model 3 NYC на вулиці Нью-Йорка / Фото electrec.co
Відзначимо, автомобілі Ілона Маска стають особливо популярними в Європі серед служб таксі, зокрема й на таких ринках, як Нідерланди: понад 100 автомобілів Tesla експлуатуються в Амстердамі з початку 2014 року.
У Північній Америці електромобілі не настільки популярні для використання як таксі, але й там надолужують згаяне. Наразі все більше таксистів і компаній обирають Model S, адже економіка відіграє не останню роль.
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