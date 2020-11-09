Tesla Model 3 став першим електромобілем, офіційно затвердженим як таксі в Нью-Йорку.

У жовтні 2019 року Комісія з таксі та лімузинів міста Нью-Йорка (TLC), яка контролює міський парк "жовтих" авто, схвалила Tesla Model 3 як перший електрокар, що має право стати таксі в Нью-Йорку, повідомляє electrec.

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Це дало поштовх до електрифікації культового парку з більш ніж 13 000 таксі в місті.

Tesla Model 3 NYC на вулиці Нью-Йорка / Фото electrec.co

Відзначимо, автомобілі Ілона Маска стають особливо популярними в Європі серед служб таксі, зокрема й на таких ринках, як Нідерланди: понад 100 автомобілів Tesla експлуатуються в Амстердамі з початку 2014 року.

У Північній Америці електромобілі не настільки популярні для використання як таксі, але й там надолужують згаяне. Наразі все більше таксистів і компаній обирають Model S, адже економіка відіграє не останню роль.

Нагадаємо, минулого року компанія Columbus Yellow Cab оголосила про покупку 10 автомобілів Tesla Model 3, щоб прискорити електрифікацію свого парку зі 170 таксі. Крім того, 40 автомобілів Tesla Model 3 в Медісоні сформували першу повністю електричну службу таксі в США.