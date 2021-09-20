Троллейбус спроектирован и изготовлен ​​непосредственно в Виннице. Основная цель проекта – развитие сети общественного транспорта города.

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Детали

Транспорт уже проверили в лабораторных условиях. Следующий шаг – обкатка троллейбуса. Он будет курсировать на удлиненных маршрутах.

Кроме того, вскоре на предприятии начнут работать над очередным троллейбусом – уже получили кузов и ожидают необходимые агрегаты.

Стоит заметить, что винницкие специалисты активно работают в направлении экологического общественного транспорта. Так, город получил 10 газовых автобусов.

По словам городского главы Сергея Моргунова, сейчас ведутся переговоры со швейцарскими партнерами. Так, в следующем году город должен получить очередную партию трамваев из Цюриха. Специалисты также работают над пополнением муниципального автопарка электробусы.

О тролейбусе

PTS-12 VinLine – троллейбус, изготовленный специалистами троллейбусного депо "Винницкой транспортной компании" в 2019 году. Он разработан на базе кузова первой комплектности – МАЗ 203Т. Троллейбус имеет запас автономного хода на 5 километров, рассчитан на 33 пассажира и оснащен Wi-Fi. На данный момент собрано 5 троллейбусов VinLine.

Полный текст публикации Сергея Моргунова:

Наши транспортники сделали уже пятый VinLine этого года. Троллейбус на автономном ходу. Без контактной сети он может преодолевать до 20 км и будет курсировать на удлиненных маршрутах.

Лабораторные испытания машины уже успешно завершились. Троллейбус выходит на обкатку.

Получили кузов и для сборки следующего троллейбуса. Ожидаются необходимые агрегаты.

В этом году мы уделили приоритетное внимание общественному транспорту Виннице – и именно экологическому. Приобрели для города десять газовых автобусов и продолжаем проект VinLine.

Работаем со швейцарскими партнерами о получении очередной партии трамваев из Цюриха в следующем году. Рассчитываем также пополнить муниципальный автопарк электробусы.