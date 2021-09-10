Главная задача – установить, насколько Stadler подходит для трамвайных путей города и проанализировать возможности обслуживать этой техники. Для этого техперсонал ознакомят с особенностями конструкции вагона и проверят трамвай в условиях эксплуатации.

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Харьков впервые сотрудничает со швейцарским производителем. Трамвай кардинально отличается от тех, которые курсируют по городу.

Возможно, будет рассмотрен вопрос о закупке таких вагонов,

– отметил директор КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрий Липовой.



Новый трамвай Stadler прибыл в Харьков / Фото Харьков 1654

О трамвае

Трамвай Stadler 853 Metelitsa изготовлен на предприятии "Штадлер Минск". Это трехсекционный низкопольный шестиосный трамвай, который оборудован всеми необходимыми системами для передвижения и комфортной перевозки пассажиров. Количество мест для сидения – 60. Трамвай развивает до 75 километров в час.