Вскоре Украина и Швейцария должны подписать меморандум о сотрудничестве. Первые поезда планируют получить до конца 2022 года.
Вам понравится Ужгород получил новенькие электробусы: заказали еще 10 – красноречивые фото
Тендер на покупку подвижного состава для проекту City Express должны объявить в конце сентября. Для нужд Киева необходимо закупить около 10 – 20 электропоездов.
Электропоезд внутри / Фото LIGA.net
О поезде
Stadler Flirt – скоростной легкий инновационный региональный поезд. Электропоезда активно курсируют в Германии, Италии, Чехии, Беларуси, Польше и других странах.
Мы присутствуем в 40 странах и там не хватает Украины,
– заявил и.о. гендиректора Stadler Петер Шпулер.
Кроме того, он прикрепил табличку с украинским флагом на глобальную карту присутствия компании. Stadler также рассматривает перспективу строительства завода непосредственно в Украине.
Характеристики поезда:
- максимальная скорость – 160 километров в час;
- общее количество мест – 262;
- предусмотрены места первого и второго класса, а также – места для людей с ограниченными возможностями;
- в каждом вагоне есть два туалета;
- под сиденьями расположены розетки;
- надписи на сиденьях дублируются шрифтом Брайля.