Дизайнерская студия Stuck Design, основанная в Сингапуре, создает бесконтактные кнопки для лифта. Эта разработка является особенно актуальной на фоне пандемии COVID-19.

Источник: дизайн-студия Stuck Design

Сейчас разработчики представили только прототип изобретения. Ведь технология все еще проходит все необходимые испытания.

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Как это работает? Когда палец приближается к бесконтактной кнопки, чтобы выбрать нужный этаж, она, как и традиционные кнопки, реагирует на движение. Однако делает это благодаря сенсорным датчикам.

Они понимают, куда именно указывает палец. Кнопка сама "продавливается" внутрь и "выталкивается" назад. Человеку не нужно прикасаться к поверхностям.

Бесконтактную кнопку для лифта тестируют в Сингапуре: смотрите видео

В Stuck Design также заверили, что впоследствии кнопка сможет распознавать и другие жесты. Это позволит использовать технологию Kinetic Touchless также и в других сферах.

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