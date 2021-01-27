Создали кнопки для лифта, которых не надо касаться: как это работает – видео
Дизайнерская студия Stuck Design, основанная в Сингапуре, создает бесконтактные кнопки для лифта. Эта разработка является особенно актуальной на фоне пандемии COVID-19.
Источник: дизайн-студия Stuck Design
Сейчас разработчики представили только прототип изобретения. Ведь технология все еще проходит все необходимые испытания.
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Как это работает? Когда палец приближается к бесконтактной кнопки, чтобы выбрать нужный этаж, она, как и традиционные кнопки, реагирует на движение. Однако делает это благодаря сенсорным датчикам.
Они понимают, куда именно указывает палец. Кнопка сама "продавливается" внутрь и "выталкивается" назад. Человеку не нужно прикасаться к поверхностям.
Бесконтактную кнопку для лифта тестируют в Сингапуре: смотрите видео
В Stuck Design также заверили, что впоследствии кнопка сможет распознавать и другие жесты. Это позволит использовать технологию Kinetic Touchless также и в других сферах.
Изобретения, полезные при COVID-19
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