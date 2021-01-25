Источник: The Sydney Morning Herald

Разработчики уверяют, что система может сохранять в три раза больше энергии, чем крупнейшие коммерческие батареи.

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Что известно о разработке

Систему можно подключить к солнечным панелям и водопроводу. Электролизеры, которые размещены внутри батареи, использующие энергию для конвертации воды в водород и кислород. Так, кислород выпускается наружу, а водород хранится в отдельных металл-гидридных баках внутри блока под давлением 30 атмосфер.

Электрическая мощность Lavo составляет 40 киловатт-часов, что в три раза больше, чем самая мощная домашняя батарея Tesla Powerwall 2. Вес LAVO составляет 324 килограмма, а размеры – 1,68x1,24x0,4 метра. Контролировать параметры системы можно с помощью соответствующего мобильного приложения.

Заметим, в среднем один заряд батареи обеспечивает энергией одно домохозяйство в течение 2-3 дней. Более того, в отличие от традиционных литий-ионных батарей, система на водороде самостоятельно заряжается.

Австралийцы разработали домашнюю батарею на водороде / Иллюстрация smh.com.au

Цена

Инновационная система стоит примерно 34 000 долларов. По словам специалистов, она может прослужить до 30 лет – это в три раза дольше чем срок эксплуатации текущих батарей из лития.