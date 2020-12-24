Вчені презентували SprayCare Band – це зручний браслет-дозатор, який забезпечує можливість дезінфекції рук та поверхонь. Аксесуар особливо актуальний, зважаючи на пандемію COVID-19.

Над його створенням працювали команда інженерів та стартаперів з США, Мексики і Китаю, про це мовиться в описі проєкту на Kickstarter.

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Переваги пристрою

Розробники зауважили, що людям часто доводиться торкатися брудних поверхонь. Тож вирішили за допомогою простого пристрою розв'язати цю проблему.

Винахід має забезпечити зручність та заощадити час. Оскільки не завжди вдається швидко взяти пляшку дезінфікуючого засобу для рук, відкрити її та використати, перш ніж чогось торкатися.

Такий браслет особливо буде корисним працівникам сфери послуг і торгівлі. Адже їм часто потрібно швидко продезінфікувати руки та інструменти після кожного клієнта.

Як виглядає SprayCare Band: дивіться відео

Подробиці про інноваційний браслет

Браслет SprayCare складається з невеликого флакона, розпилювача та електричного насоса. За розмірами він досить схожий з Apple Watch.

Пристрій починає працювати після натискання на сенсорну кнопку. Після цього він лише за 3 секунди розпилює антисептик на відстань до 1,5 метра.

Ми витратили чимало часу на дизайн цього продукту. Хотіли зробити його елегантною альтернативою громіздким пляшкам дезинфікуючого засобу,

– пояснили розробники.

Флакон можна наповнити 5 мілілітрами дезінфікуючого засобу, його вистачає близько на 40 застосувань. Потім користувачі зможуть знову додати антисептик.



Браслет SprayCare Band / Фото Kickstarter

Браслет працює від акумулятора на 80 mAh. Його можна зарядити за допомогою порту micro-USB, розташованого збоку. Про необхідність зарядки користувача повідомляє світлодіодний індикатор.

Цікаво! У флакон також можна залити засіб від комах, духи або ефірну олію. Інженери розглядають його і як інструмент самооборони: для цього антисептик доведеться поміняти на рідину для перцевого балончика.