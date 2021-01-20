У Китаї роботів навчили брати аналізи на COVID-19: промовисті фото
Китайські інженери розробили робота Lingcai, який вміє брати мазки з горла для тесту на нуклеїнову кислоту. Це потрібно для того, аби виявити COVID-19.
Роботів вже здійснюють тестування у китайському місті Шеньян. Їхнє використання дозволяє мінімізувати ризик зараження медиків, про це повідомляє Ecns.
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Як працює робот Lingcai
Як пояснив місцевий лікар Дуан Вейїнг, робот забирає мазок з горла людини у повністю ізольованому середовищі. Участь медичних працівників є непотрібною.
Робот приступає до роботи лише після того, коли пацієнт просканував свою ID-картку. Медичний працівник дистанційно керує роботизованою рукою, аби визначити правильну точку для взяття мазка.
Китайські лікарі використовують роботів для забору мазків з горла / Фото VGG
Коли процедура завершилася, Lingcai поміщає паличку з мазком у спеціальну ємність та закриває її. Саму пляшечку після цього доправляють до лабораторії для подальших досліджень.
Чому це – важливо
Поточний процес відбору проб вимагає, аби медичний персонал носив важкі захисні костюми та перебував у тісному контакті з пацієнтами. До того ж, процедура може викликати у людини кашель.
Робот Lingcai зменшує ризики зараження серед медичних працівників / Фото VGG
Дослідники заявили, що робот також буде корисним, наприклад, в аеропортах. Адже зможе зібрати необхідні мазки з горла з більшою ефективністю, ніж під час звичайної процедури.
Технології та COVID-19
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