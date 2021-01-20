Китайські інженери розробили робота Lingcai, який вміє брати мазки з горла для тесту на нуклеїнову кислоту. Це потрібно для того, аби виявити COVID-19.

Роботів вже здійснюють тестування у китайському місті Шеньян. Їхнє використання дозволяє мінімізувати ризик зараження медиків, про це повідомляє Ecns.

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Як працює робот Lingcai

Як пояснив місцевий лікар Дуан Вейїнг, робот забирає мазок з горла людини у повністю ізольованому середовищі. Участь медичних працівників є непотрібною.

Робот приступає до роботи лише після того, коли пацієнт просканував свою ID-картку. Медичний працівник дистанційно керує роботизованою рукою, аби визначити правильну точку для взяття мазка.



Китайські лікарі використовують роботів для забору мазків з горла / Фото VGG

Коли процедура завершилася, Lingcai поміщає паличку з мазком у спеціальну ємність та закриває її. Саму пляшечку після цього доправляють до лабораторії для подальших досліджень.

Чому це – важливо

Поточний процес відбору проб вимагає, аби медичний персонал носив важкі захисні костюми та перебував у тісному контакті з пацієнтами. До того ж, процедура може викликати у людини кашель.



Робот Lingcai зменшує ризики зараження серед медичних працівників / Фото VGG

Дослідники заявили, що робот також буде корисним, наприклад, в аеропортах. Адже зможе зібрати необхідні мазки з горла з більшою ефективністю, ніж під час звичайної процедури.

Довідка. Станом на 19 січня у Китаї підтвердили 98 226 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 4 799 людей. 91 305 пацієнтам вдалося одужати.

Технології та COVID-19