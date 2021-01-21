Mercedes-Benz показала новый электрический внедорожник EQA: фото, цена
Компания Mercedes-Benz представила серийную версию электрического внедорожника Mercedes-Benz EQA. Что известно о его характеристиках и цене – читайте дальше.
Автомобиль может развивать скорость до 160 километров в час. Он может разгоняться до 100 километров всего за 8,9 секунды, об этом сообщает Electrek.
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Нужно 30 минут, чтобы полностью зарядить такой внедорожник. Этого будет достаточно, чтобы он смог проехать без подзарядки 427 километров.
Новый электрокар от Mercedes-Benz обойдется в 46 000 долларов. Его начнут доставлять покупателям не позднее чем в 2021 году.
Как выглядит новый автомобиль немецкой компании / Фото Mercedes-Benz
Авто оборудовано электрическим двигателем с мощностью 140 кВт или 190 лошадиных сил. В то же время крутящий момент двигателя достигает 375 Нм.
Габариты нового Mercedes-Benz EQA – 4463 × 1834 × 1620 миллиметра, а его колесная база – 2729 миллиметра. Весит электромобиль 2 040 килограммов.
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