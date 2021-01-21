Компанія Mercedes-Benz представила серійну версію електричного позашляховика Mercedes-Benz EQA. Що відомо про його характеристики та ціну – читайте далі.

Автомобіль може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину. Він може розганятися до 100 кілометрів всього лише за 8,9 секунди, про це повідомляє Electrek.

Варте уваги У Нідерландах представили веломобіль Snoek: вражає потужністю – відео

Потрібно 30 хвилин, аби повністю зарядити такий позашляховик. Цього буде достатньо, аби він зміг проїхати без підзарядки 427 кілометрів.

Новий електрокар від Mercedes-Benz обійдеться у 46 тисяч доларів. Його почнуть доставляти покупцям не пізніше ніж у 2021 році.

Довідка. Mercedes-Benz представив концепцію EQA ще у 2017 році. Тоді це був компактний хетчбек. У 2020 році компанія змінила свою стратегію і зробила авто електричним кросовером.

Який вигляд має нове авто німецької компанії / Фото Mercedes-Benz



Авто обладнане електричним двигуном з потужністю 140 кВт або 190 кінських сил. Водночас крутний момент двигуна сягає 375 Нм.

Габарити нового Mercedes-Benz EQA – 4463×1834×1620 міліметри, а його колісна база – 2 729 міліметри. Важить електромобіль 2 040 кілограмів.

Цікаві факти про електрокари