В Нидерландах представили веломобиль Snoek: поражает мощностью – видео
Компания Velomobiel.nl., базирующаяся в Нидерландах, разработала сверхмощный веломобиль Snoek. Транспортное средство предназначено для быстрой езды.
Веломобили Snoek и Quest Velomobiel.nl. / Фото Velomobiel.nl.
Другие характеристики
В компании отмечают, что Snoek имеет следующие особенности:
- односторонние барабанные тормоза Sturmey Archer;
- трансмиссия 2 х 11 (передний переключатель Shimano 105, задний переключатель SLX Shadow, кассета SR- 11-36)
- колеса: 20-дюймовые передние и 28-дюймовые задние;
- съемное аэродинамическое покрытие: веломобиль имеет жесткий верх "Racehood".
Веломобиль Snoek / Фото Velomobiel.nl.
Разработчики отмечают, что Snoek может использоваться не только для передвижения по городу, но и во время гонок.
Одним из наших первых клиентов стал лучший спортивный велосипедист. Сейчас он тестирует Snoek на Milan SL,
– рассказывает соучредитель Velomobiel.nl Тео ван Андель.
Гонщик отметил, что веломобиль легко развивает скорость 60 километров в час.
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Несмотря на то, что Snoek находится на этапе разработки, компания уже получила 22 предзаказа. Ожидается, что транспортное средство поступит в продажу через девять месяцев. Веломобиль будет стоить около 9 500 долларов
Веломобиль Snoek от компании Velomobiel.nl.: смотрите видео
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