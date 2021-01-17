Компания Velomobiel.nl., базирующаяся в Нидерландах, разработала сверхмощный веломобиль Snoek. Транспортное средство предназначено для быстрой езды.

Легкий корпус Snoek разработан из углеродного волокна – его вес составляет всего 20 килограммов. Фронтальная площадь веломобиля на 20 процентов меньше, чем у другой модели компании Quest. Транспорт оснащен боковыми зеркалами, системой освещения и указателями поворота, рассказывает New Atlas. Примечательно: Гигантский краб: в Италии представили яхту, которая может ездить и на суше – фото проекта

Веломобили Snoek и Quest Velomobiel.nl. / Фото Velomobiel.nl.

Другие характеристики

В компании отмечают, что Snoek имеет следующие особенности:

односторонние барабанные тормоза Sturmey Archer;

трансмиссия 2 х 11 (передний переключатель Shimano 105, задний переключатель SLX Shadow, кассета SR- 11-36)

колеса: 20-дюймовые передние и 28-дюймовые задние;

съемное аэродинамическое покрытие: веломобиль имеет жесткий верх "Racehood".



Веломобиль Snoek / Фото Velomobiel.nl.

Разработчики отмечают, что Snoek может использоваться не только для передвижения по городу, но и во время гонок.

Одним из наших первых клиентов стал лучший спортивный велосипедист. Сейчас он тестирует Snoek на Milan SL,

– рассказывает соучредитель Velomobiel.nl Тео ван Андель.

Гонщик отметил, что веломобиль легко развивает скорость 60 километров в час.

Читайте также: Во Франции создали беспилотник с необычными крыльями: фото и видео

Несмотря на то, что Snoek находится на этапе разработки, компания уже получила 22 предзаказа. Ожидается, что транспортное средство поступит в продажу через девять месяцев. Веломобиль будет стоить около 9 500 долларов

Веломобиль Snoek от компании Velomobiel.nl.: смотрите видео