Миллиардер Билл Гейтс стремится присоединиться к борьбе с глобальным потеплением. Ему пришлось частично изменить свои жизненные привычки, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу.

Подробностями основатель Microsoft поделился, отвечая пользователям Reddit во время последней сессии "Спроси меня о чем угодно".

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Бизнесмена спросили, например, как можно сократить свой углеродный след и что для этого делает сам американец.

Езжу на электромобилях. Дома у меня есть солнечные батареи. Я им искусственное мясо, иногда. Также покупаю экологически чистое авиационное топливо,

– пояснил он.

В то же время он финансирует проекты, которые создают тепловые насосы для отопления домов, создавая альтернативу природному газу.

Углеродный след – это совокупное количество всех парниковых газов, которые образуются в результате деятельности отдельного человека, здания, организации, города и тому подобное.

В ноябре 2020 Гейтс предположил, что после пандемии COVID-19 количество деловых поездок сократится на 50%. Сам он также намерен летать не так часто, как раньше.

Билл Гейтс против изменений климата

Breakthrough Energy, основателем которого является Гейтс, недавно закрыл второй раунд инвестиций на 1 миллиард долларов. Деньги пойдут на поддержку до 50 стартапов в сфере чистых технологий.

Всего в течение 2021 – 2026 лет американец хочет инвестировать 2 миллиарда долларов в проекты, которые борются с изменением климата.

Для меня инновация – это то, что позволит предоставлять услуги всем желающим, избегая в то же время углеродных выбросов,

– отметил предприниматель.