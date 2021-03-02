Стоит ли инвестировать в биткойн и при чем здесь Илон Маск: что советует Билл Гейтс
Гендиректор Microsoft Билл Гейт, который является третьим в рейтинге самых богатых людей мира, заявил, что биткойны – не для него. Он убежден, что в них не должен инвестировать тот, кто у кого есть меньше денег, чем в Илона Маска.
Источник:Bloomberg
В течение 2020 – начале 2021 биткойн становился все более популярным. На это обращает внимание ряд известных инвесторов и политиков.
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Илон Маск, который возглавляет рейтинг мировых богачей, недавно инвестировал в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов через Tesla Inc. А также заявил, что компания будет принимать биткойны в качестве способа оплаты.
Интересно, что после стоимость биткойнов выросла почти на 3 000 долларов всего за несколько минут. Впоследствии Маск заявил, что курс криптовалют, по его мнению, несколько завышенным.
Позиция Гейтса
В Маска много денег и он очень опытный. Поэтому я не волнуюсь, что его биткойны будут беспорядочно повышаться или снижаться,
– прокомментировал Гейтс.
"Но я действительно думаю, что на это ведутся люди, у которых может не хватить лишних денег. Я считаю, если у вас меньше денег, чем в Илона, вам, вероятно, следует быть осторожными", – предостерег он.
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