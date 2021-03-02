Гендиректор Microsoft Билл Гейт, который является третьим в рейтинге самых богатых людей мира, заявил, что биткойны – не для него. Он убежден, что в них не должен инвестировать тот, кто у кого есть меньше денег, чем в Илона Маска.

В течение 2020 – начале 2021 биткойн становился все более популярным. На это обращает внимание ряд известных инвесторов и политиков.

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Илон Маск, который возглавляет рейтинг мировых богачей, недавно инвестировал в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов через Tesla Inc. А также заявил, что компания будет принимать биткойны в качестве способа оплаты.

Интересно, что после стоимость биткойнов выросла почти на 3 000 долларов всего за несколько минут. Впоследствии Маск заявил, что курс криптовалют, по его мнению, несколько завышенным.

Позиция Гейтса

В Маска много денег и он очень опытный. Поэтому я не волнуюсь, что его биткойны будут беспорядочно повышаться или снижаться,

– прокомментировал Гейтс.

"Но я действительно думаю, что на это ведутся люди, у которых может не хватить лишних денег. Я считаю, если у вас меньше денег, чем в Илона, вам, вероятно, следует быть осторожными", – предостерег он.



Самые богатые люди мира по состоянию на январь 2021 / Инфографика 24 канала