Менше літає та їсть штучне м'ясо: Білл Гейтс пояснив, чому змінює звички
Мільярдер Білл Гейтс прагне долучитися до боротьби з глобальним потеплінням. Йому довелося частково змінити свої життєві звички, аби скоротити викиди вуглецю в атмосферу.
Джерело:Reddit
Подробицями засновник Microsoft поділився, відповідаючи користувачам Reddit під час останньої сесії "Запитай мене про що завгодно".
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Бізнесмена запитали, наприклад, як можна скоротити свій вуглецевий слід та що для цього робить сам американець.
Їжджу на електромобілях. Вдома в мене є сонячні батареї. Я їм штучне м'ясо, іноді. Також купую екологічно чисте авіаційне паливо,
– пояснив он.
Водночас він фінансує проєкти, які створюють теплові помпи для опалення будинків, створюючи альтернативу природному газу.
У листопаді 2020 року Гейтс припустив, що після пандемії COVID-19 кількість ділових поїздок скоротитися на 50%. Сам він також має намір літати не так часто, як раніше.
Білл Гейтс проти змін клімату
- Breakthrough Energy, засновником якого є Гейтс, нещодавно закрив другий раунд інвестицій на 1 мільярд доларів. Гроші підуть на підтримку до 50 стартапів у сфері чистих технологій.
- Загалом впродовж 2021 – 2026 років американець хоче інвестувати 2 мільярди доларів у проєкти, що борються зі зміною клімату.
Для мене інновація – це те, що дасть можливість надавати послуги усім охочим, уникаючи водночас вуглецевих викидів,
– наголосив підприємець.
- Засновник Microsoft часто розмірковує про порятунок планети та захист довкілля. У своїй новій книзі "Як уникнути кліматичної катастрофи" він пояснив, як запобігти зміні клімату.
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