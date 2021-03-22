Мільярдер Білл Гейтс прагне долучитися до боротьби з глобальним потеплінням. Йому довелося частково змінити свої життєві звички, аби скоротити викиди вуглецю в атмосферу.

Подробицями засновник Microsoft поділився, відповідаючи користувачам Reddit під час останньої сесії "Запитай мене про що завгодно".

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Бізнесмена запитали, наприклад, як можна скоротити свій вуглецевий слід та що для цього робить сам американець.

Їжджу на електромобілях. Вдома в мене є сонячні батареї. Я їм штучне м'ясо, іноді. Також купую екологічно чисте авіаційне паливо,

– пояснив он.

Водночас він фінансує проєкти, які створюють теплові помпи для опалення будинків, створюючи альтернативу природному газу.

Вуглецевий слід – це сукупна кількість усіх парникових газів, які утворюються внаслідок діяльності окремої людини, будівлі, організації, міста тощо.

У листопаді 2020 року Гейтс припустив, що після пандемії COVID-19 кількість ділових поїздок скоротитися на 50%. Сам він також має намір літати не так часто, як раніше.

Білл Гейтс проти змін клімату

Breakthrough Energy, засновником якого є Гейтс, нещодавно закрив другий раунд інвестицій на 1 мільярд доларів. Гроші підуть на підтримку до 50 стартапів у сфері чистих технологій.

Загалом впродовж 2021 – 2026 років американець хоче інвестувати 2 мільярди доларів у проєкти, що борються зі зміною клімату.

Для мене інновація – це те, що дасть можливість надавати послуги усім охочим, уникаючи водночас вуглецевих викидів,

– наголосив підприємець.