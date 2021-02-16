Основатель Microsoft Билл Гейтс охотно делится своими мыслями насчет спасения планеты и защиты окружающей среды. В своей новой книге "Как избежать климатической катастрофы" миллиардер рассказал о способах решения проблемы изменения климата.

По словам Гейтса, у человечества есть возможность ликвидировать выброс углекислого газа и предотвратить изменение климата. Она заключается во внедрении ряда инновационных решений.

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По мнению Гейтса, прежде всего, необходимо:

ввести высокие тарифы на выбросы углекислого газа;

утвердить стандарты чистого электричества и топлива;

увеличить ежегодные инвестиции в чистые технологии.

Однако для решения проблемы изменения климата этого недостаточно. Предприниматель убежден, что миру нужно заниматься активной разработкой искусственных альтернатив мяса, как минимум – говядины.

Я не думаю, что 80 беднейших стран будут есть синтетическое мясо. Но я действительно считаю, что все богатые страны должны полностью перейти на искусственную говядину. К разнице во вкусе можно привыкнуть, более того, со временем производители улучшат его,

– считает Гейтс.

Ранее бизнесмен отметил, что человечество не готово к неизбежной смене климата. Гейтс предупреждает, что эта проблема вызовет больше смертей, чем пандемия коронавируса. Кроме того, предприниматель считает, что вскоре человечество может столкнуться с более серьезной опасностью, чем природные эпидемии – угрозой биотерроризма.