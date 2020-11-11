Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал стремительное развитие видеоконференций 25 лет назад. Сегодня предприниматель уверен, что после пандемии мировое сообщество больше никогда не вернется к тому количеству деловых поездок, которая была до 2020 года.

В своей книге "Дорога в будущее", которая вышла в 1995 году, Гейтс написал, что небольшие видеокамеры, прикрепленные к персональным компьютерам или телевизорам, позволят нам коммуницировать и иметь гораздо более высокое качество изображения и звука по более низким ценам, рассказывает Inc.com.

Не пропустите: Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на вопрос "Почему мы должны нанять именно вас?"

Невероятно, но всемирной локдаун продемонстрировал, что предсказание Гейтса было удивительно точным и правдивым. На саммите GeekWire Тодд Бишоп спросил миллиардера, с чем человечество столкнется дальше и как мировой коронакризис повлияет на будущее бизнеса.

Неужели через два или три года количество деловых поездок сократится на 50 процентов? Вполне возможно. Ранее считалось: если вы продавец и звоните клиентам, чтобы предложить свою услугу, это несерьезно. Но теперь цифровое подключение воспринимается обеими сторонами более простым и эффективным, – отмечает Гейтс.

Основатель Microsoft подчеркнул, что в 2020 году человечеству пришлось достичь такого прогресса, на который в обычных условиях могло уйти около 12 лет. Более того, в дальнейшем программное обеспечение для совместной работы будет стремительно развиваться, становиться мощнее и инновацийннее.

Внедрение общего режима

Предприниматель еженедельно оставляет отзывы и предложения разработчикам Microsoft Teams, как следствие – сервис регулярно улучшается. Примером может служить внедрение общего режима.

Together mode Технология сегментации на базе искусственного интеллекта создает ощущение, будто участники видеовстречи находятся в одной комнате. Данная система может быть применена для собраний, на которых говорят несколько человек, например, для мозгового штурма или круглого стола. Она позволяет сосредоточиться на лицах и языке тела, тем самым облегчая понимание невербальных сигналов.

Устройства для видеоконференций будут меняться

Наше поле зрения впечатляет. Идея, что все хорошо на маленьком экране – здесь не работает.

Гейтс убежден: в будущем можно ожидать, что экраны будут занимать целую стену, а люди будут применять очки виртуальной реальности, чтобы максимально расширить поле зрения.