Как достичь успеха в жизни? Наверное, этот вопрос рано или поздно начинает волновать каждую сознательную личность, которая стремится развиваться, найти свое призвание и жить в гармонии с собой и окружающим миром. Публичные люди, которые давно избрали свой путь и уверенно шли к своей цели несмотря на препятствия, охотно делятся советами. Так как же стать успешным человеком – читайте в материале.

В этой подборке вы найдете полезные советы от людей, которые профессионально занимаются своим делом – искусством, блогерством, кулинарией. И главное, чем делятся они с читателями – это вера в то, что все может получиться, если настроиться на победу.

Не пропустите 5 книг об украинцах, которые творили и творят историю

Дарья Озерная. Вы это сможете! – М.: Yakaboo Publishing, 2020

Эта книга – настоящее пособие по сознательному отношению к жизни и улучшению здоровья. В нем содержатся рекомендации по рациону, нормированию массы тела и сна, физической активности и медицинским обследованиям. Все тезисы и выводы базируются на современных научных данных, медицинских рекомендациях и протоколах диагностики и лечения. Автор легко и подробно объясняет, как взвешенно и сознательно относиться к собственному здоровью и образу жизни, не впадать в крайности, не верить в волшебные таблетки, магическое мышление и не прибегать к строгим ограничениям. А кроме этого, пособие написано для и о современных украинцах и украинках, с глубоким пониманием и эмпатией к их ежедневным вызовам.

Книга проиллюстрирована художницей Ольгой Дегтяровой. Это также первая книга из серии "Оптимистично о здоровье", в следующей книге будет идти речь о психическом здоровье.

Читайте эту книгу от начала до конца, отмечая особенно актуальные сведения. Дайте себе время на осознание – это нужно, чтобы усвоить новую информацию и выработать новые привычки, именно поэтому некоторые тезисы в книге повторяются, а в конце разделов добавлены QR-коды, просканировав которые, вы получите больше полезной информации. Перечитывайте и рассказывайте друзьям те фрагменты, которые заинтересовали особенно. Только так вы сможете вполне овладеть информацией и применить ее с наибольшей пользой,

– говориться в книге.

Ольга Мартыновская. Пасхальный стол с Ольгой Мартыновский. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2021

Автор этой роскошной книги – финалистка и судья проекта "МастерШеф", выпускница французской кулинарной школы "Le Cordon Bleu" – собрала для нас коллекцию замечательных рецептов. Конечно, хорошая хозяйка и прекрасная рассказчица Ольга Мартынова предлагает к предстоящему празднику немало вкусных блюд. Здесь и классическая творожная пасха по бабушкиному рецепту, и изысканные французские бриоши, домашняя брынза и утиный террин, особые продукты для пасхальной корзины и вкусные идеи с продуктами, оставшимися после праздника. При этом автор еще и рассказывает, как праздновали Пасху у нее в семье.

"Пасха – поистине мой любимый праздник в году. Он подарил мне веру в чудо еще в раннем детстве. История о Воскресении переворачивала мое маленькое сознание. Но мне так нравилось верить! Святость и торжественность ощущались еще задолго до Пасхи. Так же красиво и радостно мы встречали Масленицу. Мы с мамой соблюдали Великий пост. Затем Вербное воскресенье – к нему мы идеально убирали в доме и во дворе, обрабатывали известью деревья в саду, и они становились нарядными и праздничными. Высаживали первую картошку… В Чистый четверг вся улица была буквально наполнена ароматом сдобы. Ведь тогда куличи еще не продавали в магазинах – и каждая хозяйка пекла их сама. Они изо всех сил старались, чтобы они были легкими, воздушными, хорошо поднялись и не пригорели. Кроме выпечки и покраска яиц, все готовили невероятное количество мясных деликатесов, и без сала и колбасы не обходился никак. Теперь я сама хозяйка и тоже люблю готовиться к этому светлому празднику, люблю изобилие на пасхально м столе", – делится автор.

Примечательно Все начинается с нуля: 15 фото только основанных компаний, которые стали мегакорпорациями

Роман Клочко. Дом для прошлого. О музеях, истории и искусстве. – Л.: Издательство Старого Льва, 2020

В этой книге рассказов автор приглашает читателя за кулисы различных музеев и рассказывает, как они работают. Какая находка помогла расшифровать древнеегипетские надписи? Как всемирно известная "Мона Лиза" оказалась... в королевской бане? Что означают сцены, изображенные на легендарной Скифской пекторали? Как вообще появились первые музеи, какая вещь может стать экспонатом и как происходит реставрация? На все эти вопросы можно найти ответы в этой книге, а также узнать, что такое музей (нет, не "кладбище искусства"!) И какие они вообще бывают: литературные, технические, или в виде целых музейных городков (или "пирожных"?).

Как же появились эти заведения? Начиналось все с коллекционирования – сбор каких-то хороших или интересных вещей. Кто был первым коллекционером, мы уже никогда не узнаем. Раскапывая поселения первобытных людей, археологи находят то, что можно назвать первыми "коллекциями" – наборы камней, костей животных, раковин. У древних греков и римлян коллекционированием занимались состоятельные люди. В их коллекции попадали ценные вещи, рукописи, картины. В Древней Греции было распространено коллекционирование различных насекомых, растений, минералов. Собственно, и самим словом "музей" мы обязаны древним грекам. Оно происходит от слова "мусейон", что означает "храм муз" – богинь-покровительниц поэзии, искусства и наук,

– пишет автор.

Сергей Гаврилов. Все точки над "И" сторией. Сторителинг для сценаристов, писателей и блоггеров. – Л.: Pabulum, 2020

Как известно, сторителинг – это не только о книгах или кино. Он необходим также в прагматических сферах – в бизнесе, политике, менеджменте и даже образовании. Поэтому эта книга будет одинаково интересна и полезна писателям, сценаристам, блогерам и всем, кто хочет быть услышанным в современном информационном мире. Как это сделать? Подавать информацию максимально кратко и структурировано, эмоционально и образно можно через историю. Быть хорошим рассказчиком, что непросто, но возможно. Если, конечно, научиться сторителингу. Поэтому как развить идею и тему, как создать фабулу и сюжет, героя и конфликт, как работать со структурой и опорными точками – обо всем этом рассказывает автор книжки. В которой, между прочим, так же собраны профессиональные инструменты, творческие лайфхаки и практические упражнения, чтобы упорядочить мысли и рассказать свою историю.

"Сценарий иногда сравнивают с рецептом приготовления фильма. А является ли рецепт литературой? Дискуссионный вопрос, но если приготовления блюда в нем описано ярко и метко, мы сразу понимаем – о, это, пожалуй, объедение! – и легко представляем будущее кулинарное произведение. Так и с кино. Читая красиво написанный сценарий, можно даже посмотреть будущий фильм в своем воображении. Поэтому договоримся, что сценаристы и писатели, а также рекламисты, журналисты, презентаторы являются сторителерамы. То есть каждый из них рассказывает историю, просто делает это по-своему ", – замечает автор.

Марина Могилко. Как стать блоггером с миллионной аудиторией. – BookChef, 2020

Кардинальные изменения в жизни у автора этой книги произошли с изучением английского языка. Она поняла, что английский язык нужно учить, чтобы достигать целей, стать экспертом в выбранной области, читать книги и развиваться, путешествовать и общаться.

В детстве я всегда тяготела ко всему иностранному. Впервые я побывала за границей в 12 лет – в Финляндии. Поездка длилась один день, но она показалась мне путешествием в параллельный мир: я провела полдня в местных магазинчиках, удивляясь товарам и пище, которых раньше никогда не видела. Денег хватило только на ручку с блестками резинку, но еще были мои первые зарубежные покупки-трофеи, которые я гордо носила в школу. Также в этой книге – обо всех возможностях, которые открываются перед вами, когда вы знаете английский (обучение в иностранных университетах, прохождение курсов мировых экспертов, работа переводчиком, дизайнером, копирайтером и жизни в разных уголках мира). И конечно, написала о важности личного бренда и о том, почему "если вас не существует в социальных сетях, то вас не существует вообще",

– рассказывает автор.

На тему Почему вам не нужно быть, как Стив Джобс: "эффект нимба" и другие ошибки в погоне за успехом

Интересно и доступно автор объяснила инструменты для популяризации блога, которые вы можете использовать сразу после прочтения этой книги.