Каждая успешная мировая корпорация, акции которой сейчас стоят миллионы или миллиарды долларов, имеет собственную историю основания, полную попыток и провалов. Ни один бизнес, основанный без привлечения космических стартовых капиталов, не начинался в офисах нью-йоркских небоскребов. Начинающим в сфере товаров и услуг не удалось открыть свои сети по всему миру за считанные дни.

То, что со временем стало величественным, когда-то начиналось с нуля

Сегодня сложно встретить человека, который не знает, что такое Microsoft, Zara или Pepsi. Эти корпорации входят в рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes. Учредители этих компаний – долларовые миллиардеры, которые возглавляют список самых богатых людей мира. Их офисы – масштабные здания, расположенные в центральных уголках мира, торговые точки открываются с бешеной частотой, а продукцию, которую они производят, использует каждый из нас.

Вспомните, сколько ресторанов быстрого питания McDonald's в вашем городе, кто из ваших друзей пользуется техникой от Samsung и как часто вы встречаете прохожих в спортивных костюмах Adidas.

Инновации 24 подготовили интересную подборку редких фото всемирно известных корпораций, которые сделаны в первые дни их основания.

1. Nintendo, 1889

Nintendo / Фото City of Kyoto

Nintendo Co., Ltd – японская многонациональная компания потребительской электроники, один из крупнейших в мире разработчиков видеоигр. Основана Фусадзиро Ямаути, который начал производство игральных карт. Компания создала и выпустила культовые Mario, The legend of Zelda и Pokemon.

2. Amazon, 1999

Джефф Безос, Amazon / Фото mechrec

Amazon.com – американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. В 2019 году компания стала самой дорогой в мире, обойдя Microsoft: ее цена составила 797 миллиардов долларов.

3. Pepsi, 1915

PepsiCo / Фото pepsicva

PepsiCo – американская компания, производящая всемирно известный безалкогольный прохладительный напиток. Основной конкурент "Coca-Cola". Впервые напиток был изготовлен в 1890-х годах в Нью-Берне (Северная Каролина) фармацевтом Калебом Бредхемом. По одной из версий название происходит от слова диспепсия. По другой – от пепсина, содержащегося в Pepsi.

4. Samsung, 1938

Samsung Electronics / Фото Wikipedia

Samsung Electronics – южнокорейская корпорация, производитель электроники со штаб-квартирой в Сеуле. Корпоративный девиз корпорации: "Вдохнови мир, создай свое будущее". Samsung Electronics регулярно занимает передовые позиции в "зеленом" рейтинге производителей электроники, который публикует Greenpeace.

5. H&M, 1947

Hennes / Фото hm.com

H&M (Hennes & Mauritz AB) – шведский производитель одежды и косметики. "Визиткой" бренда является то, что компания ежегодно практикует сотрудничество с известными мировыми дизайнерами. Коллаборации особенно популярны, ведь покупатель получает одежду от известного дизайнера по невысокой цене. Компания насчитывает более 4000 магазинов по всему миру. В 2018 году компания открыла свои первые магазины в киевских ТРЦ: Lavina mall, Rivermall, Dream Town и Sky mall.

6. Disneyland, 1955

Disneyland / Фото Disneyland

Disneyland – популярный и высокодоходный стилистический парк развлечений компании "Walt Disney" в городе Анахайм (США, Калифорния). Автор идеи Уолт Дисней стремился создать пространство, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где будет интересно всем. "Диснейленд" посещают в среднем 13,3 миллиона человек. Площадь парка – 34,4 гектара.

7. Starbucks, 1971

Starbucks / Фото Starbucks

Starbucks Corporation – крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон. Кафе расположены в 55 странах мира. В сети продаются прежде всего свежесваренный кофе, горячие кофейные напитки на основе эспрессо, кофейные бобы, салаты, бутерброды и тому подобное. В Старбакс можно приобрести чашки, подарочные книги, звукозаписи и фильмы, а в продуктовых магазинах – фирменное мороженое и кофе.

8. Zara, 1975

Zara / Фото Inditex

Zara – ведущая торговая сеть группы компаний Inditex испанского магната Амансио Ортеги, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Lefties и Bershka. Главный офис расположен в Ла-Корунья, Испания. Директор дома моды Louis Vuitton Даниэль Пьет описал Zara как "возможно, наиболее инновационную и сокрушительную розничную сеть в мире". CNN считает бренд "Испанской историей успеха".

9. Mcdonald’s, 1940

McDonald's / legoflife

McDonald's Corporation – американская компания. По итогам 2010 года заняла второе место по количеству ресторанов в мире после "Subway". В 2020 году вошла в рейтинг топ-10 лучших брендов мира. Штаб-квартира компании расположена в Чикаго, США. На 2019 в 20 городах и двух селах Украины действует 93 ресторана.

10. Suzuki, 1909

Suzuki / Фото Suzuki

Suzuki Motor Corporation – японская машиностроительная компания, основанная в 1909 году. Штаб-квартира в городе Хамамацу, префектура Сидзуока.

11. Tiffany & Company, 1837

Tiffany & Co. / Wiki

Tiffany & Co. – ювелирная транснациональная компания, основанная в 1837 году. Компания продает ювелирные изделия, фарфор, хрусталь, парфюмерию и аксессуары. Tiffany & Co. позиционирует себя в качестве арбитра вкуса и стиля. Сейчас принадлежит компании LVMH. Первый магазин расположен на Манхэттене, где проходили съемки фильма "Завтрак у Тиффани" (1961).

12. Microsoft, 1975

Microsoft / Фото Microsoft

Microsoft Corporation – многонациональная корпорация компьютерных технологий. Главный офис расположен в Редмонде, штат Вашингтон. Производит широкий набор программных и аппаратных продуктов: операционная система Microsoft Windows, веббраузер Internet Explorer, пакет офисных программ Microsoft Office, инструментарий разработчика Visual Studio.

13. Adidas, 1949

Adidas / Фото Adidas

Adidas – немецкая компания, один из мировых лидеров производства спортивных товаров. Основанная в 1924 году братьями Дасслерами как "Dassler". Далее они разорвали отношения и создали собственные компании. Adidas происходит от первых трех букв прозвища "Adi" и первых трех букв фамилии основателя фирмы Адольфа Дасслера (Adolf Dassler). Старший брат Рудольф Дасслер назвал свою фирму по такому же принципу – Ruda, а затем переименовал ее в Puma. Выражение "All Day I Dream About Sport" (целый день я мечтаю о спорте), который когда-то считался настоящим происхождением названия, появился позже.

14. Harley-Davidson, 1903

Harley-Davidson / Фото Harley-Davidson

Harley-Davidson Motor Company – американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооруженных сил США. Базируется в городе Милуоки, штат Висконсин. Особенность маркетинговой политики Harley – создание сообщества людей, преданных именно этому бренду. Компания также выпускает одежду, обувь, мебель, посуду под культовой маркой, что позволяет создать своеобразный стиль жизни от Harley. Также каждый владелец мотоцикла Harley-Davidson имеет возможность вступить в сообщество Harley Owners Group.

15. Wal-Mart (Walton's), 1962

Walmart / Фото Wikicommons

Walmart – крупнейшая в мире торговая сеть оптовой и розничной торговли. Штаб-квартира расположена в Бентонвилле, штат Арканзас.