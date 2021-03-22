Як досягти успіху в житті? Напевно, це питання рано чи пізно починає хвилювати кожну свідому особистість, яка прагне розвиватися, знайти своє покликання та жити в гармонії з собою та навколишнім світом. Публічні люди, котрі давно обрали свій шлях та впевнено йшли до своєї мети попри перешкоди, охоче діляться порадами з іншими. Тож як стати успішною людиною – читайте у матеріалі.

У цій добірці ви знайдете корисні поради від людей, які професійно займаються своєю справою – мистецтвом, блогерством, кулінарією. І головне, чим діляться вони з читачами – це вірою в те, що все може вийти, якщо налаштуватися на перемогу.

Не пропустіть 5 книг про українців, які творили і творять історію

Дарка Озерна. Ви це зможете! – К.: Yakaboo Publishing, 2020

Ця книжка – справжній посібник зі свідомого ставлення до життя і покращення здоров'я. У ньому містяться рекомендації щодо раціону, унормування маси тіла і сну, фізичної активності та медичних обстежень. Всі тези та висновки базуються на сучасних наукових даних, медичних рекомендаціях та протоколах діагностики та лікування. Авторка легко і детально пояснює, як зважено і свідомо ставитися до власного здоров’я і способу життя, не впадати у крайнощі, не вірити в чарівні таблетки, магічне мислення і не вдаватися до суворих обмежень. А окрім цього, посібник написаний для і про сучасних українців і українок, з глибоким розумінням та емпатією до їхніх щоденних викликів.

Книжка проілюстрована художницею Ольгою Дегтяровою. Це також перша книжка з серії "Оптимістично про здоров'я", у наступній книжці буде йти мова про психічне здоров'я.

Читайте цю книжку від початку до кінця, занотовуючи особливо актуальні відомості. Дайте собі час на усвідомлення – це потрібно, щоб засвоїти нову інформацію і виробити нові звички, Саме тому деякі тези у книжці повторюються, а наприкінці розділів додані QR-коди, відсканувавши які, ви отримаєте більше корисної інформації. Перечитуйте і переповідайте друзям ті фрагменти, котрі зацікавили особливо. Тільки так ви зможете цілком опанувати інформацію і застосувати її з найбільшою користю,

– йдеться у книжці.

Ольга Мартиновська. Великодній стіл з Ольгою Мартиновською. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Авторка цієї розкішної книжки – фіналістка та суддя проєкту "МайстерШеф", випускниця французької кулінарної школи "Le Cordon Bleu" – зібрала для нас колекцію чудових рецептів. Звісно, добра господиня і чудова оповідачка Ольга Мартинова пропонує до майбутнього свята чимало смачних страв. Тут і класична сирна паска за бабусиним рецептом, і вишукані французькі бріоші, домашня бринза і качиний террін, особливі продукти для великоднього кошика і смачні ідеї з продуктами, що залишилися після свята. При цьому авторка ще й розповідає, як святкували Великдень у неї в родині.

"Великдень – воістину моє улюблене свято в році. Він подарував мені віру в диво ще в ранньому дитинстві. Історія про Воскресіння перевертала мою маленьку свідомість. Але мені так подобалося вірити! Святість і урочистість відчувалися ще задовго до Великодня. Так само красиво і радісно ми зустрічали Масляну. Ми з матусею дотримувалися Великого посту. Потім Вербну неділю – до неї ми ідеально прибирали в будинку й у дворі, обробляли вапном дерева в саду, і вони теж ставали ошатними та святковими. Висаджували першу картоплю... У Чистий четвер вся вулиця була буквально наповнена ароматом здоби. Адже тоді паски ще не продавали в магазинах – і кожна господиня пекла їх сама. Вони щосили намагалися, щоб вони були легкими, повітряними, добре піднялися і не пригоріли. Крім випічки та фарбування крашанок, всі готували неймовірну кількість м'ясних делікатесів, і без сала та ковбаси не обходилося ніяк. Тепер я сама господиня і теж люблю готуватися до цього світлого свята, люблю достаток на великодньому столі", – ділиться авторка.

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Роман Клочко. Домівка для минулого. Про музеї, історію та мистецтво. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

У цій книжці оповідань автор запрошує читача за лаштунки різноманітних музеїв та розповідає, як вони працюють. Яка знахідка допомогла розшифрувати давньоєгипетські написи? Як всесвітньо відома "Мона Ліза" опинилася…в королівській лазні? Що означають сцени, зображені на легендарній Скіфській пекторалі? Як узагалі з’явилися перші музеї, яка річ може стати експонатом та як відбувається реставрація? На всі ці питання можна знайти відповіді у цій книжці, а також дізнатися, що таке музей (ні, не "цвинтар мистецтва"!) і які вони взагалі бувають: літературні, технічні, або у вигляді цілих музейних містечок (чи "тістечок"?).

Як же з'явилися ці заклади? Починалося все з колекціонування – збирання якихось гарних чи цікавих речей. Хто був першим колекціонером, ми вже ніколи не дізнаємося. Розкопуючи поселення первісних людей, археологи знаходять те, що можна назвати першими "колекціями" -- набори камінців, кісток тварин, черепашок. У стародавніх греків та римлян колекціонуванням займалися заможні люди. До їхніх колекцій потрапляли коштовні речі, рукописи, картини. У Стародавній Греції було поширене колекціонування різних комах, рослин, мінералів. Власне, й самим словом "музей" ми завдячуємо стародавнім грекам. Воно походить від слова "мусейон", що означає "храм муз" – богинь-покровительок поезії, мистецтва та наук,

– пише автор.

Сергій Гаврилов. Всі крапки над "І" сторією. Сторітелінг для сценаристів, письменників та блогерів. – Л.: Pabulum, 2020

Як відомо, сторітелінг – це не лише про книжки чи кіно. Він необхідний також у прагматичних сферах – у бізнесі, політиці, менеджменті й навіть освіті. Тому ця книжка буде однаково цікава і корисна письменникам, сценаристам, блогерам і всім, хто хоче бути почутим у сучасному інформаційному світі. Як саме це зробити? Подавати інформацію максимально стисло і структуровано, емоційно й образно можна через історію. Бути хорошим оповідачем, що непросто, але можливо. Якщо, звісно, навчитись сторітелінгу. Тож як розвинути ідею і тему, як створити фабулу і сюжет, героя і конфлікт, як працювати зі структурою та опорними точками – про все це розповідає автор книжки. У якій, між іншим, так само зібрано професійні інструменти, творчі лайфхаки та практичні вправи, щоб упорядкувати думки й розповісти свою історію.

"Сценарій іноді порівнюють з рецептом приготування фільму. А чи є рецепт літературою? Дискусійне питання, але якщо приготування страви у ньому описано яскраво і влучно, ми одразу розуміємо – о, це, мабуть, смакота! – і легко уявляємо майбутній кулінарний витвір. Так і з кіно. Читаючи гарно написаний сценарій, можна навіть переглянути майбутній фільм у своїй уяві. Тож домовимось, що сценаристи та письменники, а також рекламісти, журналісти, презентатори є сторітелерами. Тобто кожен з них розповідає історію, просто робить це по-своєму", – зауважує автор.

Марина Могилко. Як стати блогером з мільйонною аудиторією. – BookChef, 2020

Кардинальні зміни в житті у авторки цієї книжки відбулися з вивченням англійської мови. Вона зрозуміла, що англійську мову треба вчити, щоб досягати цілей, стати експертом в обраній галузі, читати книги та розвиватися, подорожувати й спілкуватися.

У дитинстві я завжди тяжіла до всього іноземного. Вперше я побувала за кордоном у 12 років – у Фінляндії. Поїздка тривала один день, але вона здалася мені подорожжю в паралельний світ: я провела півдня в місцевих магазинчиках, дивуючись з товарів та їжі, яких раніше ніколи не бачила. Грошей вистачило лише на ручку з блискітками та гумку, але це були мої перші закордонні покупки-трофеї, які я гордо носила до школи. Також у цій книжці – про всі можливості, які відкриваються перед вами, коли ви знаєте англійську (навчання в іноземних університетах, проходження курсів світових експертів, робота перекладачем, дизайнером, копірайтером і життя в різних куточках світу). І звісно, написала про важливість особистого бренду і про те, чому "якщо вас не існує в соціальних мережах, то вас не існує взагалі", – розповідає авторка.

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Цікаво і доступно авторка пояснила інструменти для популяризації блогу, які ви можете використати одразу після прочитання цієї книжки.