В Канаде представят сверхбыстрый электромобиль Spiritus: фото прототипа
Канадская компания Daymak представила прототип самого быстрого в мире трехколесного электромобиля. Spiritus будет разгоняться до 96 километров в час всего за 1,8 секунды.
Источник:New Atlas
Сейчас компания пытается привлечь средства с помощью краудфандинга. Цель – получить 50 000 предварительных заказов до июля 2021 года.
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Это очень увлекательно. Daymak прошел долгий путь с того момента, когда я основал свой гараж в 2001 году. Spiritus – это осуществленная мечта,
– говорит основатель компании Альдо Байокко.
Модель Ultimate имеет корпус из углеродного волокна, полный привод, систему автономного вождения, аккумулятор на 80 кВт-ч и запас хода на 480 километров. В свою очередь, Delux оборудована аккумулятором на 36-кВт-ч и запасом хода на 290 километров.
Цена
Ожидается, что Ultimate будет стоить 149 000 долларов. Зато модель Delux обойдется вам значительно дешевле – в 20 000 долларов. Отмечают, что внесение депозита в размере от 100 до 50 000 долларов позволит приобрести электромобиль со скидкой.
Электромобили Spiritus / Фото Daymak
Daymak представит самый быстрый трехколесный электромобиль в мире Spiritus: смотрите видео
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