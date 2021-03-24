Канадская компания Daymak представила прототип самого быстрого в мире трехколесного электромобиля. Spiritus будет разгоняться до 96 километров в час всего за 1,8 секунды.

Сейчас компания пытается привлечь средства с помощью краудфандинга. Цель – получить 50 000 предварительных заказов до июля 2021 года.

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Это очень увлекательно. Daymak прошел долгий путь с того момента, когда я основал свой гараж в 2001 году. Spiritus – это осуществленная мечта,

– говорит основатель компании Альдо Байокко.

Модель Ultimate имеет корпус из углеродного волокна, полный привод, систему автономного вождения, аккумулятор на 80 кВт-ч и запас хода на 480 километров. В свою очередь, Delux оборудована аккумулятором на 36-кВт-ч и запасом хода на 290 километров.

Цена

Ожидается, что Ultimate будет стоить 149 000 долларов. Зато модель Delux обойдется вам значительно дешевле – в 20 000 долларов. Отмечают, что внесение депозита в размере от 100 до 50 000 долларов позволит приобрести электромобиль со скидкой.

Электромобили Spiritus / Фото Daymak

Серийное производство электрокаров Spiritus планируют начать в 2023 году.

Daymak представит самый быстрый трехколесный электромобиль в мире Spiritus: смотрите видео