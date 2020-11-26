KFC запустила в Китае беспилотные фургоны, в которых можно приобрести еду: фото
На улице Китая выехали беспилотные фургоны сети фастфуда KFC. Подключение к сети 5G предоставляет им возможность ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия.
Первые в Китае мобильные точки питания запустили благодаря сотрудничеству с местными логистической компанией Neolix, об этом пишет CNET.
Интересно Летающая карета скорой: в Австралии представили революционную разработку – видео
Инициатива является очень актуальной, особенно в постпандемичном мире. Ведь благодаря инновационному способу доставки приобрести еду с KFC можно будет без контакта заказчика и персонала.
Как работает новая услуга
Клиенту нужно подтвердить свой выбор на сенсорном экране. После появится QR-код, по которому можно будет оплатить заказ. тогда дверцы фургона открываются – можно будет забирать еду.
Как отметили в SoyaCincau, эти машины походят на транспортные средства, которые используются в больницах Таиланда для бесконтактной доставки медицинских товаров.
Инновации в сфере обслуживания во время COVID-19
- В ресторанах Mad for Garlic в Южной Корее официантов заменили роботами. Они могут обрабатывать заказы до 4 столиков одновременно.
- А в заведениях Японии появился робот-официант Servi. Его предлагают использовать также в гостиницах и больницах.
- Также японцы проводят в супермаркетах испытания роботов-мерчендайзеров. Ими из дома дистанционно может управлять любой человек.
Поделиться новостью