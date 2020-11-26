На улице Китая выехали беспилотные фургоны сети фастфуда KFC. Подключение к сети 5G предоставляет им возможность ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия.

Первые в Китае мобильные точки питания запустили благодаря сотрудничеству с местными логистической компанией Neolix, об этом пишет CNET.

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Инициатива является очень актуальной, особенно в постпандемичном мире. Ведь благодаря инновационному способу доставки приобрести еду с KFC можно будет без контакта заказчика и персонала.

Как работает новая услуга

Клиенту нужно подтвердить свой выбор на сенсорном экране. После появится QR-код, по которому можно будет оплатить заказ. тогда дверцы фургона открываются – можно будет забирать еду.

Важно! Внутри беспилотный фургон оборудован системой подогрева и охлаждения. Ситуацию всегда дистанционно контролирует оператор.

Как отметили в SoyaCincau, эти машины походят на транспортные средства, которые используются в больницах Таиланда для бесконтактной доставки медицинских товаров.

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