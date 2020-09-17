Роботи замінили офіціантів у ресторанах Південної Кореї: вражаючі фото
На тлі пандемії COVID-19 у Сеулі, столиці Південної Кореї, вирішили замінити офіціантів роботами. Тепер замовляти їжу в ресторанах та кафе можна безконтактно.
Така технологія запрацювала в елітному районі Каннама в мережі ресторанів Mad for Garlic, пише UPI.
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Над створенням робота Aglio Kim, який працює на основі штучного інтелекту, працювала корейська телекомунікаційна компанія KT.
Апарат передає замовлення на кухню, там інший робот бере необхідні інгредієнти та розігріває їх. На останньому етапі кухар лише викладає їжу на тарілку, приправляє блюдо і ставить його на спеціальну тацю у робота. Той з кухні прямує до столика.
Робот працює спільно з персоналом, дозволяючи їм менше зосереджуватися на носінні посуду, а більше – на обслуговуванні клієнтів,
– прокоментував Лі Янг-хо, менеджер Mad for Garli.
Відвідувачі місцевих кафе задоволені таким нововведенням. Кажуть, що це дозволяє їм почуватися набагато безпечніше. Адже можуть не контактувати з іншими людьми.
Так виглядає сенсорний екран Aglio Kim / Фото UPI
Роботи-офіціанти з'явилися в закладах корейської столиці / Фото UPI
Відвідувачі задоволені нововведенням / Фото UPI
Зауважимо, що Південна Корея продовжує боротися з поширенням коронавірусу, тому попит на безконтактні послуги збільшується.
Напередодні в Сеулі послабили карантинні обмеження, оскільки кількість хворих на COVID-19 зменшується. Зокрема – завдяки тому, що місцеві мешканці дотримуються соціальної дистанції.