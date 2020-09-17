На тлі пандемії COVID-19 у Сеулі, столиці Південної Кореї, вирішили замінити офіціантів роботами. Тепер замовляти їжу в ресторанах та кафе можна безконтактно.

Така технологія запрацювала в елітному районі Каннама в мережі ресторанів Mad for Garlic, пише UPI.

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Над створенням робота Aglio Kim, який працює на основі штучного інтелекту, працювала корейська телекомунікаційна компанія KT.

Довідка. Пристрій має сенсорний екран та кілька сервірувальних таць. Висота Aglio Kim – 122 сантиметри, вага – майже 23 кілограми. Робот може обробляти замовлення до 4 столиків одночасно.

Апарат передає замовлення на кухню, там інший робот бере необхідні інгредієнти та розігріває їх. На останньому етапі кухар лише викладає їжу на тарілку, приправляє блюдо і ставить його на спеціальну тацю у робота. Той з кухні прямує до столика.

Робот працює спільно з персоналом, дозволяючи їм менше зосереджуватися на носінні посуду, а більше – на обслуговуванні клієнтів,

– прокоментував Лі Янг-хо, менеджер Mad for Garli.

Відвідувачі місцевих кафе задоволені таким нововведенням. Кажуть, що це дозволяє їм почуватися набагато безпечніше. Адже можуть не контактувати з іншими людьми.



Так виглядає сенсорний екран Aglio Kim / Фото UPI



Роботи-офіціанти з'явилися в закладах корейської столиці / Фото UPI



Відвідувачі задоволені нововведенням / Фото UPI

Зауважимо, що Південна Корея продовжує боротися з поширенням коронавірусу, тому попит на безконтактні послуги збільшується.

Напередодні в Сеулі послабили карантинні обмеження, оскільки кількість хворих на COVID-19 зменшується. Зокрема – завдяки тому, що місцеві мешканці дотримуються соціальної дистанції.