У магазинах Японії працюють роботи: люди керують ними з дому – відео
Компанія Telexistence розпочала випробування роботів Model-T. Їхнє завдання полягає в тому, аби регулярно поповнювати товарами полиці у японських магазинах.
Перші випробування Telexistence проведуть спільно з FamilyMart – основною мережею японських магазинів, повідомляє New Atlas.
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Як працює робот Model T
Таким роботом-мерчендайзером може керувати будь-яка людина. Для цього достатньо просто надягнути окуляри віртуальної реальності та рукавички. Японська влада запевнила, що до 2050 року країна лідируватиме за кількістю роботів, управління якими здійснюють люди.
Telexistence та FamilyMart тестують швидкість та точність робота – наразі він поповнює запаси пластикових пляшок з напоями. Пізніше перевірятимуть, як він працюватиме з іншими предметами – рисовими кульками, сендвічами та бенто (ланчі у спеціальній коробці).
Як працює робот Model-T: дивіться відео Telexistence Inc
Переваги та недоліки Model T
За швидкістю робот поки не може конкурувати із людиною. Адже, аби покласти один предмет на полицю, Model T витрачає 8 секунд, тоді як людині потрібно приблизно 5. До того ж відеозв'язок між роботом та оператором має затримку – 50 мілісекунд.
Проте така розробка дасть змогу розв'язати проблему із нестачею робочої сили у Японії. Адже серед населення країни – найбільше людей похилого віку. Крім цього, це дозволить співробітникам працювати вдома, що дуже важливо в епоху соціального дистанціювання через COVID-19.
Так виглядає робот-мерчендайзер Model T / Фото Telexistence Inc
Скільки коштуватиме робот – поки не розголошують. Натомість розробники зазначили, що ціна буде конкурентною із людською працею. До 2022 року FamilyMart планує залучити Model T до роботи у 20 магазинах. А згодом – до кожного магазину в країні.