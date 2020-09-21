Компанія Telexistence розпочала випробування роботів Model-T. Їхнє завдання полягає в тому, аби регулярно поповнювати товарами полиці у японських магазинах.

Перші випробування Telexistence проведуть спільно з FamilyMart – основною мережею японських магазинів, повідомляє New Atlas.

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Як працює робот Model T

Таким роботом-мерчендайзером може керувати будь-яка людина. Для цього достатньо просто надягнути окуляри віртуальної реальності та рукавички. Японська влада запевнила, що до 2050 року країна лідируватиме за кількістю роботів, управління якими здійснюють люди.

Довідка. Model-T рухається на колісній платформі, оснащений камерою та мікрофоном. Викладати товар на полиці або підвозити його на касу робот може за допомогою трьох пальців на кожній з двох рук. Цього достатньо, аби зафіксувати товар.

Telexistence та FamilyMart тестують швидкість та точність робота – наразі він поповнює запаси пластикових пляшок з напоями. Пізніше перевірятимуть, як він працюватиме з іншими предметами – рисовими кульками, сендвічами та бенто (ланчі у спеціальній коробці).

Як працює робот Model-T: дивіться відео Telexistence Inc

Переваги та недоліки Model T

За швидкістю робот поки не може конкурувати із людиною. Адже, аби покласти один предмет на полицю, Model T витрачає 8 секунд, тоді як людині потрібно приблизно 5. До того ж відеозв'язок між роботом та оператором має затримку – 50 мілісекунд.

Проте така розробка дасть змогу розв'язати проблему із нестачею робочої сили у Японії. Адже серед населення країни – найбільше людей похилого віку. Крім цього, це дозволить співробітникам працювати вдома, що дуже важливо в епоху соціального дистанціювання через COVID-19.



Так виглядає робот-мерчендайзер Model T / Фото Telexistence Inc

Скільки коштуватиме робот – поки не розголошують. Натомість розробники зазначили, що ціна буде конкурентною із людською працею. До 2022 року FamilyMart планує залучити Model T до роботи у 20 магазинах. А згодом – до кожного магазину в країні.