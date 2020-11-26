KFC запустила у Китаї безпілотні фургони, у яких можна придбати їжу: фото
На вулиці Китаю виїхали безпілотні фургони мережі фастфуду KFC. Підключення до мережі 5G надає їм можливість орієнтуватися у просторі та об'їжджати перешкоди.
Перші у Китаї мобільні точки харчування запустили завдяки співпраці з місцевою логістичною компанією Neolix, про це пише CNET.
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Ініціатива є дуже актуальною, особливо в постпандемічному світі. Адже завдяки інноваційному способу доставки придбати їжу з KFC можна буде без контакту замовника та персоналу.
Як працює нова послуга
Клієнту потрібно підтвердити свій вибір на сенсорному екрані. Опісля з'явиться QR-код, за яким можна буде оплатити замовлення. тоді дверцята фургону відкриваються – можна буде забирати їжу.
Як зазначили у SoyaCincau, ці машини є схожими на транспортні засоби, які використовуються в лікарнях Таїланду для безконтактної доставки медичних товарів.
Інновації у сфері обслуговування у час COVID-19
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