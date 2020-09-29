Він розроблений спільно з каліфорнійською компанією Bear Robotics Inc., повідомляє Kyodo News.

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Розробку пропонують використовувати не лише у кафе та ресторанах, а й у готелях та лікарнях. Робот оснащений 3 сенсорами та камерою, це дозволяє йому уникати перепон – наприклад, столів та стільців. Завдяки штучному інтелекту Servi знає, куди йому потрібно "йти".

Довідка. Servi – це робот-офіціант, заввишки 1 метр, який вміє доставляти страви та напої з кухні до столів, а також забирати посуд. Максимальна вага замовлення, яку може доставити за раз – 35 кілограмів.

Від січня 2021 року компанія SoftBank Robotics Group Corp. надасть можливість орендувати Servi на період у 3 роки. За це замовнику доведеться платити 950 доларів США щомісяця.

Тестове завдання: робот-офіціант обслуговує клієнта / Відео Robotstart.info

Servi долає перешкоди на шляху до столика / Відео Robotstart.info

Така новинка дозволить уникати зайвих контактів між клієнтами та персоналом, що особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу. Крім цього, Servi допоможе розв'язати проблему нестачі робочої сили, адже серед населення Японії – найбільше людей похилого віку.

Довідка. Станом на 29 вересня у країні підтвердили 82 975 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 1 566 людей. Натомість 74 495 пацієнтам вдалося одужати.