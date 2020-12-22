В рамках выставки CES 2020 компания Samsung представила свою новую разработку – искусственного человека "Neon Frame". Специалисты убеждены, что система обеспечит клиентам возможность получать банковские услуги нового поколения.

"Neon Frame" создали в партнерстве с южнокорейской финансовой компанией Shinhan Bank. Искусственный человек будет выполнять функцию личного финансового консультанта и осуществлять банковские операции для клиентов, рассказывают в компании Samsung.

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Как это работает?

"Neon Frame" – это система, которую создали с помощью вычислений. Она очень точно воспроизводит внешний вид и поведение реального человека. Разработка оснащена большим экраном (разрешение 4K), сканером отпечатков пальцев, камерой, высококачественными динамиками и микрофонами.

Разработчики уверяют, что в будущем "Neon Frame" можно будет применять в сфере здравоохранения, торговли и на телевидении. Отмечается, что систему планируют оснастить дополнительными мерами безопасности, терминалом для бесконтактных платежей и устройством для считывания банковских карт.

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Samsung представила искусственного человека "Neon Frame": смотрите видео