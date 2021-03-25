ДТЭК Днепровские электросети начал применять новое IT-решение – программный комплекс "Мобильные бригады". Это мобильное приложение и программное обеспечение, которое позволяет отказаться от лишней бумажной работы и более эффективно планировать работу сотрудников.

Благодаря IT-решению энергетики смогут быстрее выполнять ремонты на сети, а значит сократить время пребывания жителей области без напряжения во время аварийных отключений.

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Новый программный комплекс призван оптимизировать работу ремонтных бригад, тем самым помогая быстрее восстанавливать электроснабжение для клиентов. Специалисты выезжают, оснащенные смартфонами с соответствующим мобильным приложением. В нем получают задания, фиксируют выявленные дефекты и отчитываются о проделанной работе. Специалисты не тратят время на заполнение различных бумажных форм, что позволяет им быстрее ликвидировать аварии. По предварительным оценкам, время ремонта за счет применения подобного приложения можно сократить на 10-15%. В настоящий момент на Днепропетровской области уже прошли обучение и работают с новым программным обеспечением 95 бригад ДТЭК Днепровские электросети.



Електромережі Дніпропетровської області ремонтуватимуть "Мобільні бригади" / Фото ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук заметил, что инновационный IT-проект "Мобильные бригады" избавляет от лишней бумажной работы, помогает более рационально планировать маршруты, переводить планирование и отчетность в онлайн.

Проект уже запустили в Синельниковском, Павлоградском, Новомосковском и Никопольском районах, где работает 86 ремонтных бригад и 9 бригад по осмотру линий. Специалисты прошли соответствующее обучение. В этом году планируем закупить еще 350 мобильных устройств и обучить более 400 бригад. Таким образом мы масштабируем проект на всю Днепропетровскую область,

– отметил гендиректор ДТЭК Днепровские электросети.

Дефекты, обнаруженные при осмотре оборудования, сразу поступают в базу данных. Это помогает устранять их более оперативно, не допуская выхода из строя оборудования и аварий. В результате ремонты выполняются быстрее, а жители Днепропетровской области получают качественный сервис.

Программный комплекс состоит из двух продуктов: мобильное приложение, созданное экспертным центром цифровых технологий ДТЭК, и панель планирования MRS компании SAP, мирового лидера в разработке программных решений для бизнеса.



IT-решение "Мобильные бригады" / Фото ДТЭК

"ДТЭК привлекает международные инвестиции, новые технологии в Украину, создавая инновационную экосистему. Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. Мы внедряем IT-решения в работу бригад, чтобы наш сервис для клиентов становился быстрее и качественнее. В 2020 г. мы начали использовать эту технологию в Киеве, в 2021 она уже появилась в Днепропетровской области", – подчеркнул Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

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Ранее мы сообщали, что в 2021 году операторы систем распределения ДТЭК Сети установят 122 тысячи умных счетчиков в домах клиентов. Общее количество умных приборов учета до конца года составит 820 тысяч. Больше всего новых счетчиков будет установлено ДТЭК Днепровские электросети – 67 тысяч и в городе Киев компанией ДТЭК Киевские электросети – 51 тысяча.