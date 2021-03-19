В 2021 году операторы систем распределения ДТЕК Сети установят 122 тысячи умных счетчиков в домах у клиентов. Общее количество умных приборов учета до конца года составит 820 тысяч. Умные счётчики помогают энергокомпаниям строить современную инфраструктуру, а клиентам – планировать и управлять своим потреблением и затратами.

ДТЭК Сети внедряет европейские стандарты обслуживания. Умные счетчики, это основа для современной энергетической инфраструктуры и построения Smart Grid в Украине.

Примечательно ДТЭК Сети впервые обучает электромонтеров с помощью виртуальной реальности

Данные приборы учета автоматически передают показания о потребленной электроэнергии, что экономит время клиента – ему не нужно дополнительно сообщать компании эти данные через онлайн-сервисы или колл-центр. Кроме того, в новых счетчиках предусмотрена функция дневного и ночного использования электроэнергии, что может значительно сократить затраты на электричество при активном использовании ночного тарифа*.

Операторы системы распределения ДТЭК Сети реализуют свои инвестпрограммы для того чтобы в доме каждого нашего клиента был свет и комфорт. Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. В 2021 году операторы систем распределения установят умные счетчики еще для 122 тысяч наших клиентов в 5 регионах, где работают ОСР ДТЭК Сети,

– прокомментировал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

В компании сообщили, что с учетом установки новых счетчиков в 2021 году в системе smart-учета электроэнергии будет уже 820 тысяч клиентов.

Больше всего новых счетчиков будет установлено ДТЭК Днепровские электросети – 67 тысяч счетчиков и в г. Киев компанией ДТЭК Киевские электросети – 51 тысяча.

ОСР ДТЭК Сети устанавливают умные счетчики в рамках своих инвестиционных программ в жилых домах с морально устаревшими приборами учета и низкой точностью учета. Установка такого счетчика не предполагает дополнительных затрат со стороны клиента.

Ранее мы сообщали, что в феврале операторы системы распределения ДТЭК Сети запустили чат-бот для 12 миллионов клиентов в мессенджерах Viber и Telegram. Чат-бот помогает клиентам получать необходимую информацию в автоматическом режиме 24/7. С его помощью можно:

получить ответы на часто задаваемые вопросы;

сообщить об аварийных ситуациях;

получать уведомления об отключениях электроэнергии.

Читайте также По итогам 2020 года к ДТЭК Сети подключено 2,5 тысячи новых домашних СЭС

*Умные счетчики позволяют, по желанию клиентов, пользоваться преимуществами ночного тарифа на электроэнергию, с его условиями можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.