По итогам 2020 года к ДТЭК Сети подключено 2,5 тысячи новых домашних СЭС
В 2020 году к сетям операторов системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети было подключено 2 582 новые солнечные электростанции. Это составляет 32% от всех домашних солнечных электростанций установленных в Украине в 2020 году. Общее количество просьюмеров, подключенных к сетям ОСР ДТЭК Сети – 8 491 объект.
Источник:24 канал
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило про 8 тысяч домашних СЭС, которые были установлены в 2020 году. Теперь общее количество просьюмеров в Украине – 30 тысяч. К сетям операторов систем распределения ДТЭК Сети в 2020 году подключено 2 582 таких объекта и 8 491 суммарно.
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ПросьюмерProsumer (англ.) – producer and consumer (производитель и потребитель).
По словам генерального директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха, ДТЭК трансформирует бизнес согласно Новой стратегии 2030, которая основана на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей Устойчивого развития ГД ООН.
ДТЭК Сети активно содействует подключению объектов зеленой генерации, развивает энергетическую инфраструктуру и обеспечивает свободный доступ к ней для всех клиентов. Лидер подключения солнечных электростанций к сетям в Украине – ДТЭК Днепровские электросети. В 2020 году к сетям ОСР мы подключили 1 404 новые домашние СЭС, а всего в области их уже 4 017,
– прокомментировал гендиректор ДТЭК Сети.
По итогам 2020 года количество домашних СЭС существенно увеличилось во всех регионах, где работают ОСР компании:
- ДТЭК Киевские региональные электросети – 559 новых СЭС, общее количество – 2 344;
- ДТЭК Киевские электросети – 41 новых СЭС, общее количество – 222;
- ДТЭК Одесские электросети – 328 новых СЭС, общее количество – 1 273;
- ДТЭК Донецкие электросети – 250 новых СЭС, общее количество – 635;
- ДТЭК Днепровские электросети – 1 404 новых СЭС, общее количество – 4 017.
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