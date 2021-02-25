В 2020 году к сетям операторов системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети было подключено 2 582 новые солнечные электростанции. Это составляет 32% от всех домашних солнечных электростанций установленных в Украине в 2020 году. Общее количество просьюмеров, подключенных к сетям ОСР ДТЭК Сети – 8 491 объект.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило про 8 тысяч домашних СЭС, которые были установлены в 2020 году. Теперь общее количество просьюмеров в Украине – 30 тысяч. К сетям операторов систем распределения ДТЭК Сети в 2020 году подключено 2 582 таких объекта и 8 491 суммарно.

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Просьюмер Prosumer (англ.) – producer and consumer (производитель и потребитель).

По словам генерального директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха, ДТЭК трансформирует бизнес согласно Новой стратегии 2030, которая основана на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей Устойчивого развития ГД ООН.

ДТЭК Сети активно содействует подключению объектов зеленой генерации, развивает энергетическую инфраструктуру и обеспечивает свободный доступ к ней для всех клиентов. Лидер подключения солнечных электростанций к сетям в Украине – ДТЭК Днепровские электросети. В 2020 году к сетям ОСР мы подключили 1 404 новые домашние СЭС, а всего в области их уже 4 017,

– прокомментировал гендиректор ДТЭК Сети.

ДТЭК Сети отмечают, что спрос на подключение малой распределённой генерации к инфраструктуре электросетей остается стабильно высоким.

По итогам 2020 года количество домашних СЭС существенно увеличилось во всех регионах, где работают ОСР компании: