ДТЭК Сети запустил чат-бот для 12 миллионов жителей Украины
В настоящий момент чат-боты работают в ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, и ДТЭК Донецкие электросети. До конца февраля обновленный функционал чат-бота заработает также в Киевской и Одесской областях.
Источник:24 канал
ДТЭК понимает потребности современных клиентов. Мы строим новый клиентский сервис: удобство, простота и возможность получить большинство услуг онлайн. Благодаря чат-боту каждый наш клиент может получить поддержку в режиме 24/7 с любого смартфона или гаджета. ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности в Украине. Украинцы достойны европейского уровня сервиса,
– подчеркнул директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец.
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ОСР ДТЭК Сети обеспечивают электроэнергией 5,4 млн домохозяйств, это более 12 миллионов жителей. Начиная с февраля 2021 года чат-бот будет работать в мессенджерах Viber и Telegram и каждый клиент компании может воспользоваться его преимуществами. На следующих этапах внедрения чат-бот появится в социальной сети Facebook.
Для того чтобы начать пользоваться услугами чат-бота, необходимо:
- В поиске Telegram или Viber ввести название ОСР – "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" или "ДТЕК Донецькі електромережі";
- Следуя подсказкам меню, получить или передать необходимую информацию.
В настоящий момент с помощью чат-бота клиенты могут:
- передать показания счетчиков;
- сообщить об авариях;
- подать заявку на работы приборов учета;
- ознакомиться с графиком работы Центров обслуживания клиентов;
- получить информацию о проведении плановых работ;
- узнать об аварийных ситуациях;
- получить ответы на наиболее распространенные вопросы.
ДТЭК Сети планирует развивать инновационный сервис и дополнять его новыми функциями.
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