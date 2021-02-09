В настоящий момент чат-боты работают в ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, и ДТЭК Донецкие электросети. До конца февраля обновленный функционал чат-бота заработает также в Киевской и Одесской областях.

ДТЭК понимает потребности современных клиентов. Мы строим новый клиентский сервис: удобство, простота и возможность получить большинство услуг онлайн. Благодаря чат-боту каждый наш клиент может получить поддержку в режиме 24/7 с любого смартфона или гаджета. ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности в Украине. Украинцы достойны европейского уровня сервиса,

– подчеркнул директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец.

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ОСР ДТЭК Сети обеспечивают электроэнергией 5,4 млн домохозяйств, это более 12 миллионов жителей. Начиная с февраля 2021 года чат-бот будет работать в мессенджерах Viber и Telegram и каждый клиент компании может воспользоваться его преимуществами. На следующих этапах внедрения чат-бот появится в социальной сети Facebook.

Для того чтобы начать пользоваться услугами чат-бота, необходимо:

В поиске Telegram или Viber ввести название ОСР – "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" или "ДТЕК Донецькі електромережі"; Следуя подсказкам меню, получить или передать необходимую информацию.

В настоящий момент с помощью чат-бота клиенты могут:

передать показания счетчиков;

сообщить об авариях;

подать заявку на работы приборов учета;

ознакомиться с графиком работы Центров обслуживания клиентов;

получить информацию о проведении плановых работ;

узнать об аварийных ситуациях;

получить ответы на наиболее распространенные вопросы.

Идентификация пользователей чат-бота происходит с помощью номера лицевого счета клиентов оператора систем распределения. Если клиент не знает номер лицевого счета, его можно восстановить через сайт компании или связавшись с колл-центром.

ДТЭК Сети планирует развивать инновационный сервис и дополнять его новыми функциями.