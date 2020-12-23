В энергетическом холдинге ДТЭК представили новый цифровой продукт в рамках программы цифровой трансформации MODUS. Решение под названием "Мобильные ремонтные и обходческие бригады" будет помогать работниками компании в осмотрах и ремонтах оборудования шахт, электростанций и сетей.

В чем проблематика?

Для энергетической компании (как и для многих других) важно эффективное обслуживание оборудования, которое является техническим “сердцем” для работы различных систем. Иными словами – важно, чтобы все было исправно и работало эффективно, ведь это значит, что мы будем вовремя получать свет и тепло в наших домах. За состоянием этого оборудования следят специальные сервисные бригады специалистов. Они регулярно осматривают его и ремонтируют в случае необходимости.

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Не секрет, что энергетика уверенно становиться цифровой. На сегодняшний день самые лучшие практики по работе сервисных служб "в полях" (Field Service Management) и цифровой трансформации процессов формируются, главным образом, на западе, благодаря развитой индустрии и активному внедрению передового программного обеспечения. И те, кто принимают передовой мировой опыт автоматизации первыми, – выходят в лидеры своей индустрии. Функционал таких цифровых продуктов оптимизирует процессы, на которые нецифровизированные компании тратят до 60% рабочего времени своих сотрудников, теряя как в скорости ремонтов и возобновления работы, так и в финансовом плане.

В ДТЭК за состоянием сетей, шахт и ТЭС будут следить цифровые "Мобильные бригады" / Фото ДТЭК

Что могут "Мобильные бригады" ДТЭК?

"Мобильные бригады" – это платформа для автоматизации обслуживания. Функционал решения позволяет не только оперативно фиксировать дефекты, выявленные бригадами, но также планировать и подтверждать ремонты, ускорять выполнение учетных операций в разы, накапливать необходимы данные в цифровом виде для последующего анализа и построение глубокой аналитики с применением предсказательных моделей.

По словам Алеси Комаровой, менеджера по управлению продуктом в программе MODUS, решение позволяет вывести ремонтное обслуживание и осмотры оборудования на абсолютно новый уровень. На ряду с диспетчеризацией заявок, система может планировать работу всего технического персонала компании и их загруженность, сроки и частоту повторных обращений по оборудованию, качество выполнения задач.

Эти данные дают возможность проводить проактивную аналитику, которая позволит не только контролировать, сколько именно специалистов нужно. Продукт позволяет показать места на объектах требующие особого внимания. Это очень важная информация. Она позволит сократить число внеплановых работ, уменьшить время простоя и повысить время службы оборудования. Данным функционалом уже пользуются ТЭС,

– отметила она.

При разработке решения MODUS использовал передовые технологии – микросервисную и гибридную архитектуры, контейнеризацию для интеграции с облачными решениями, а в целом в работу было вовлечено два десятка специалистов ІТ и цифровой экспертизы.

Перспективы решения

В сетях и ТЭС продукт уже переступил порог стадии тиража, более того, уже несколько месяцев проходит стадию промышленной эксплуатации. Для шахты сейчас идет активная стадия разработки нового функционала.

ДТЭК – надежная и ответственная компания, качественно улучшает электроснабжения и сервис для своих клиентов. Внедрение онлайн-систем мониторинга и планирования - это путь, которым сегодня идут все технологические сервисные компании Европы. В ДТЭК Сети мы сначала запустили инновационный проект в Киеве, в дальнейшем планируем его масштабировать в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Донецкой областях,

– подчеркнул Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

В перспективе цифровой продукт "Мобильные бригады" может полностью заменить бумажный документооборот и сделать работу энергетиков более эффективной и комфортной.

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"Веб-версия и мобильное приложение для работников и бригад высвобождают время. Технологии "берут на себя" бумажную работу, добавляют новые возможности, ускоряют процессы, в то же время наши люди смогут лучше сфокусироваться на выполнении своих задач. Собственно, в таком сотрудничестве технологий и людей для повышения операционной эффективности, гибкости и управляемости бизнеса, а также безопасности производства – мы и видим миссию программы по цифровой трансформации ДТЭК", – объяснил Дмитрий Осыка, руководитель ІТ и программы MODUS.