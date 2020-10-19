Без сомнения, 2020 надолго останется в памяти. Такой уровень неопределенности и страхов трудно было спрогнозировать. Поэтому сейчас большинство компаний ищут пути выхода из этого кризиса. Сила бренда и диджитализация становятся необходимым условием выживания, однако почти 70% украинских компаний также видят нынешним рецептом успеха выпуск рыночных новинок.

На самом деле инновация – это больше, чем только создание продукта или услуги. Речь идет о донесении незабываемого и уникального опыта, который построен на глубоком понимании людей и их потребностей, возникающих в конкретные моменты. Современная конкурентная среда, требовательность потребителей и распущенность выбором создают небывалые ранее челленджи для роста бизнеса.

Важно: Рейтинг инноваций 2020 и кризис COVID-19: Украина заняла 45 место, а Китай – в лидерах

Как понять, что пришло время создать что-то новое?

Прежде всего, когда речь идет об открытии новых ситуаций потребления. Карантин – красноречивый пример таких изменений. Или если необходимо пересмотреть рецептуру продукта или условия предоставления услуги. Или когда произошли изменения в процессе производства или в общих рыночных условиях.

Симптомы, указывающие на целесообразность переосмысления концепции имеющегося продукта:

Изменение рыночных долей. Ухудшение позиций на рынке. Нарекания на качество продукта или предположение, что продукт конкурента стал существенно лучше.

В таких ситуациях нужно действовать максимально быстро, потому что отсутствие адекватного лечения и упущенные возможности могут спровоцировать хронические негативные процессы в бизнесе.

Именно создание инновации – не являєтся волшебной таблеткой. По разным оценкам экспертов выживают от 5% до 20% инноваций. В кризисных условиях такие риски выглядят особенно драматично.

Так как можно уберечься от провала?

Новые лончи должны соответствовать потребностям потребителя, современным трендам, правилам игры на рынке, а также – банально – быть качественными. Это очевидные вещи, которые понимают все, кто причастен к выводу на рынок новинок. Однако, даже если все сделано правильно, остается риск не быть понятым аудиторией. В таких случаях ученые обычно прибегают к экспериментам. Многие маркетологи также понимают правильность такого подхода.

Product launch Лонч продукта – это этап рыночного запуска нового готового продукта, когда нужно убедить потребителей в необходимости покупки.

Поскольку при запуске новинок скорость имеет значение, существуют автоматизированные платформы для тестирования идей, концепций, упаковок и товаров.

Процесс происходит следующим образом

После оформления всех формальностей относительно договоренностей и конфиденциальности, нужно загрузить новинку на портал к уже готовому инструментарию, что найдет и пообщается онлайн с целевой аудиторией и выгрузит на дашборд результаты такого эксперимента.

После этого эксперты в сфере новаций определят ее потенциал в сравнении с нормами относительно стандартных KPIs для таких продуктов и услуг, а также дадут все необходимые рекомендации по совершенствованию идеи, концепции, упаковки или продукта.

Вся процедура занимает не более 7 дней и основывается на репрезентативных ответах именно той аудитории, на которую нацелена ваша новинка. Если нужен нестандартный набор вопросов для обратной связи с потребителем, для этого существует инструмент для самостоятельного создания небольшого исследования на той же высокой скорости реализации.

Не пропустите: Hyundai инвестирует 294 млн долларов в инновационный центр в Сингапуре: детали

Доработка и конкретизация

Однако не все новинки вкладываются в стандартные или простые схемы тестирования. Часто идеи нуждаются в доработке или конкретизации с самим потребителем. Здесь на помощь приходят глубокие качественные и количественные исследования, интервью с экспертами, инсайтмент воркшопы, стратегические сессии с командой проекта и тому подобное. Подбор оптимального набора маркетинговых инструментов обычно основывается на природе самой инновации. Кроме того, в таких проектах эксперты привлекают большое количество дополнительной информации из различных источников. Такой системный подход делает запуск нового продукта максимально успешным и прогнозируемым.